EÚ zavedie pre vysokorizikové oblasti COVID-19 pojem tmavočervené zóny

Brusel 22. januára (TASR) - Európska únia zavedie pre oblasti, ktoré sú ohniskami nákazy koronavírusom, označenie "tmavočervené zóny". Cestujúci z týchto regiónov budú musieť pred odchodom absolvovať test a podstúpiť karanténu. Po štvrtkovej videokonferencii lídrov členských krajín to povedala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



"Tmavočervená zóna bude ukazovať, že v tejto zóne sa vírus šíri veľmi vysokou rýchlosťou," citoval šéfku EK denník The Guardian. "Od ľudí cestujúcich z tmavočervených zón sa môžu požadovať testy pred odchodom, rovnako ako karanténa po príchode (do inej krajiny)," uviedla s tým, že tento systém bude platiť pre cestovanie v rámci EÚ.



Von der Leyenová v súvislosti so stúpajúcimi počtami infikovaných a nákazlivejšími variantmi vírusu vyhlásila, že sa "dôrazne neodporúča" cestovanie do zahraničia, ktoré nie je nevyhnutné. Potrebné je však podľa nej zaistiť plynulý tok tovarov.



EÚ je "jednou epidemiologickou zónou", povedala von der Leyenová podľa agentúry AFP. "Vírus zastavíme len vtedy, ak budeme mať cielené opatrenia a nie nevyhnutne napríklad celkové uzavretie hraníc, ktoré by vážne poškodilo našu ekonomiku, ale vírus by veľmi neobmedzilo," poznamenala. Lídri sa zhodli, že na to, aby sa zabránilo uzavretiu vnútorných hraníc EÚ, je nutné posilniť testovacie kapacity. Od nedele sa budú musieť všetci prichádzajúci do EÚ mimo členských krajín vopred nechať otestovať.