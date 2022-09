EÚ zavedie sankcie voči organizátorom nelegálnych referend na Ukrajine

Prečítajte si aj: Podoľak: Ukrajinci zapojení do referend budú stíhaní za vlastizradu



Brusel 27. septembra (TASR) - Európska únia zavedie sankcie voči organizátorom nelegálnych, Moskvou podporovaných referend o pripojení k Ruskej federácii, ktoré do utorka prebiehajú v okupovaných oblastiach Ukrajiny. Novinárom to povedal hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella Peter Stano, informuje agentúra AFP.povedal Stano. Bezprostredne nebolo jasné, akú podobu budú mať tieto opatrenia.Predstavitelia samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej, ako aj Ruskom dosadení zástupcovia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny zorganizovali "referendá" o pripojení k Rusku v termíne od 23. do 27. septembra.EÚ už minulý týždeň avizovala, že takéto referendá nanútené ruskými okupantmi bude považovať za nelegálne a bude ich vnímať ako ďalšie kroky v podkopávaní suverenity a nezávislosti Ukrajiny.Mnohé krajiny už avizovali, že výsledky uvedených pseudoreferend neuznajú - rovnako ako v prípade sporného plebiscitu o pripojení Krymského polostrova k Rusku, ktorý sa konal v roku 2014.Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak v rozhovore pre švajčiarske noviny Blick povedal, že Ukrajinci, ktorí sa podieľali na organizácii "referend" o anexii okupovaných častí Ukrajiny, budú čeliť obvineniam z vlastizrady a najmenej piatim rokom väzenia.