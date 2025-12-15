< sekcia Zahraničie
EÚ zaviedla nové kritériá na sankcie pre hybridné aktivity Bieloruska
Rada tiež v pondelok uvalila sankcie na ďalších päť osôb a štyri subjekty súvisiace s ruskou tieňovou flotilou a napojené na veľké ruské štátne ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil.
Autor TASR
Brusel 15. decembra (TASR) - Rada EÚ pre zahraničné vecí v pondelok zaviedla nové kritériá pre uvaľovanie sankcií na osoby a iné subjekty, ktoré sa dopúšťajú hybridných aktivít v prospech Bieloruska. Ide o reakciu na incidenty s meteorologickými balónmi, ktorými bieloruskí pašeráci cigariet narušujú vzdušný priestor Litvy. Rada tiež uvalila nové sankcie na osoby spojené s ruskou tieňovou flotilou, ako aj na osoby, ktoré sa dopúšťajú hybridných aktivít v prospech Ruska, informuje TASR.
„Nové kritérium umožní EÚ zaviesť reštriktívne opatrenia voči tým, ktorí plánujú, riadia, podporujú alebo uľahčujú manipuláciu so zahraničnými informáciami a zasahovanie do nich,“ uvádza sa vo vyhlásení Rady EÚ. Únia sa tiež bude môcť zamerať na neoprávnený vstup na územie členského štátu, činnosti zamerané na narušenie, poškodenie alebo ničenie kritickej infraštruktúry.
Rada tiež v pondelok uvalila sankcie na ďalších päť osôb a štyri subjekty súvisiace s ruskou tieňovou flotilou a napojené na veľké ruské štátne ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil.
Na sankčnom zoznam EÚ sa ocitol Valerij Kildijarov, finančný riaditeľ spoločnosti Litasco Middle East DMCC, ktorá je dcérskou spoločnosťou Lukoilu, ako aj ďalšie tri osoby s väzbami na spoločnosť Coral Energy, premenovanú na 2Rivers Group. Sankcie uvalili aj na kanadsko-pakistanského obchodníka s ropou Murtazá Lahkáního, ktorý je generálnym riaditeľom obchodnej spoločnosti Mercantile & Maritime.
Sankcie tiež ministri zahraničných vecí členských štátov zaviedli voči ďalším 12 osobám a dvom subjektom zapojeným do hybridných aktivít Ruska proti EÚ a jej členským štátom a partnerom.
„Ide o viacero zahraničnopolitických analytikov pôsobiacich v inštitúciách, think-tankoch a na univerzitách, ktorí sú úzko prepojení alebo spriaznení s politickým a komunikačným aparátom Kremľa, a vplyvných osôb propagujúcich proruskú propagandu a konšpiračné teórie o ruskej invázii na Ukrajinu, ako aj protiukrajinské naratívy. Niektorí z nich sú bývalí západoeurópski vojenskí alebo policajní dôstojníci,“ vysvetľuje Rada EÚ. Na sankčnom zozname sa napríklad ocitlo Medzinárodné hnutie rusofílie, ruský 142. samostatný prápor elektronického boja sídliaci v Kalingrade, kybernetická jednotka Cadet Blizzard alebo členovia kybernetickej jednotky 29155 ruskej tajnej služby GRU.
