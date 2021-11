EÚ zaviedla sankcie voči ministrom novej sýrskej vlády

Brusel 15. novembra (TASR) - Európska únia zaviedla v pondelok sankcie voči štyrom ministrom nedávno vymenovanej sýrskej vlády. Obviňuje ich z toho, že sa podieľajú na pokračujúcich represiách voči civilistom v tejto vojnou zničenej krajine. Informovala o tom agentúra AP.



Súčasťou sankcií voči sýrskym ministrom vnútra, obchodu, informácií a práce je zmrazenie majetku a zákaz cestovania do Európy. EÚ viní túto štvoricu politikov z toho, že nesú podiel "zodpovednosti za násilné represie sýrskeho režimu voči civilnému obyvateľstvu".



Sankcie EÚ sa celkovo týkajú už 287 Sýrčanov. Na európskom sankčnom zozname je tiež 70 ďalších subjektov vrátane organizácií, bánk a firiem. Dôvodom je najmä to, že profitujú zo svojich väzieb na režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



EÚ po prvý raz zaviedla sankcie voči Sýrii v roku 2011, keď tam vypukol ozbrojený konflikt. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iného zákaz dovozu ropy, investičné obmedzenia, zmrazenie aktív sýrskej centrálnej banky v EÚ a reštrikcie na vývoz vybavenia a technológií, ktoré by sa dali použiť na zásahy voči civilistom alebo monitorovanie ich telefónov či internetu.