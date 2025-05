EÚ zaznamenala na začiatku roka výrazný pokles nelegálnych vstupov

Brusel 14. mája (TASR) - Počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Európskej únie v prvých štyroch mesiacoch roka 2025 výrazne klesol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z najnovších údajov EÚ, ktoré získala tlačová agentúra DPA.



Od januára do apríla bolo zaznamenaných približne 47.000 nelegálnych vstupov, čo je pokles takmer o 30 percent. Najvýraznejší prepad evidovali úrady na takzvanej západobalkánskej trase, o 58 percent na približne 3100 prípadov. Na východnej stredomorskej trase do Grécka úrady zaznamenali pokles o 30 percent na približne 12.200 prípadov.



Podľa eurokomisára pre migráciu Magnusa Brunnera tieto čísla dokazujú, že koordinovaný prístup EÚ prináša výsledky. Zdôraznil, že jedným z hlavných cieľov zostáva obmedziť činnosť prevádzačov, ktorí si podľa odhadov za organizovanie ciest účtujú päťciferné sumy.



Väčšina migrantov v poslednom období prichádzala do EÚ z Bangladéša, Afganistanu a Mali. Vyplýva to zo štatistík Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex), ktorá má podľa vlastných údajov aktuálne nasadených asi 3200 príslušníkov na vonkajších hraniciach EÚ.



Podľa DPA môžu najnovšie údaje predstavovať výzvu pre novú nemeckú vládu, ktorá odôvodňuje zvýšené kontroly na hraniciach nedostatočným pokrokom v reforme migračnej politiky EÚ.