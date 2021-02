EÚ zaznamenala v marci až novembri vyše 450.000 nadbytočných úmrtí

Brusel 17. februára (TASR) - Krajiny Európskej únie zaznamenali v období od marca do novembra 2020 o vyše 450.000 úmrtí viac. Ukazujú to údaje EÚ zverejnené v utorok, píše tlačová agentúra DPA.



Výskumníci na vypočítanie tzv. nadbytočnej úmrtnosti v roku 2020 použili mesačné údaje a porovnali ich s priemerným počtom úmrtí zaznamenaným za to isté obdobie v rokoch 2016 až 2019.



Štatistický úrad Eurostat uviedol, že údaje "vyjadrujú všeobecnú mieru úmrtnosti v spomínanom pandemickom období, teda zahŕňajú všetky úmrtia nezávisle od ich príčiny".



Štatistický úrad EÚ stanovil odhadovaný priemer EÚ pomocou údajov od všetkých členských krajín okrem Írska, ktoré tieto informácie neposkytlo.



Nadbytočné úmrtia dosiahli vrchol v novembri, keď nastalo 40-percentné zvýšenie priemerného počtu úmrtí.



Novembrový údaj nasledoval po oveľa menšom vrchole v apríli, v prvej vlne pandémie, keď sa úmrtia zvýšili o 25 percent oproti priemeru.



Po apríli počty úmrtí klesali, ale znovu začali rásť v auguste, pričom stúpali aj prípady nákazy koronavírusom.



Novembrový vrchol bol obzvlášť tragický v Bulharsku, Poľsku a Slovinsku - vo všetkých týchto krajinách nastalo zvýšenie úmrtí o vyše 90 percent, hoci v apríli zaznamenávali nízke počty úmrtí.



V novembri malo Belgicko takmer 60-percentné zvýšenie úmrtí. Nárast v Taliansku a Rakúsku sa priblížil k 50 percentám.