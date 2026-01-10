< sekcia Zahraničie
EÚ zaznamenala v roku 2025 pokles žiadostí o azyl
Eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner bez uvedenia konkrétnych čísel povedal, že rok 2025 bol dobrým rokom pre európsku migračnú politiku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 10. januára (TASR) - Počet žiadostí o azyl v EÚ v roku 2025 medziročne klesol o 20 percent, informovala agentúra EUAA zodpovedná za azylové konanie. Do polovice decembra podľa predbežných údajov zaregistrovali úrady v 27 členských štátoch EÚ a partnerských Nórsku a Švajčiarsku približne 780.200 žiadostí, uvádza sa v neverejnej správe Európskej komisie. Dôverné informácie poskytnuté štátom EÚ získal denník Welt am Sonntag a sprístupnil ich agentúre DPA, píše TASR.
Eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner bez uvedenia konkrétnych čísel povedal, že rok 2025 bol dobrým rokom pre európsku migračnú politiku.
Pokles približne o jednu pätinu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024 možno pripísať najmä poklesu žiadostí o azyl od ľudí zo Sýrie, uvádza sa v správe. Správa Európskej komisie zohľadňuje prvé aj následné žiadosti azylantov.
Migrácia do Nemecka tiež klesla a počas sledovaného obdobia bolo podaných celkovo približne 149.100 žiadostí. Nasleduje Francúzsko so 148.600, Španielsko so 137.300 a Taliansko so 125.800 žiadosťami.
Eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner bez uvedenia konkrétnych čísel povedal, že rok 2025 bol dobrým rokom pre európsku migračnú politiku.
Pokles približne o jednu pätinu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024 možno pripísať najmä poklesu žiadostí o azyl od ľudí zo Sýrie, uvádza sa v správe. Správa Európskej komisie zohľadňuje prvé aj následné žiadosti azylantov.
Migrácia do Nemecka tiež klesla a počas sledovaného obdobia bolo podaných celkovo približne 149.100 žiadostí. Nasleduje Francúzsko so 148.600, Španielsko so 137.300 a Taliansko so 125.800 žiadosťami.