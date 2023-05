EÚ zdvojnásobí finančnú pomoc pre Moldavsko

Brusel 30. mája (TASR) - Vlády členských krajín EÚ sa v utorok rozhodli takmer zdvojnásobiť finančnú pomoc pre Moldavsko, a to na celkových 295 miliónov eur. Oznámilo to švédske predsedníctvo v Rade EÚ, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Došlo k tomu niekoľko dní pred summitom Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktorý sa bude konať 1. júna v Moldavsku.



"Moldavsko sa môže ďalej spoliehať na EÚ. Moldavsko budeme naďalej podporovať, a to aj finančne. Vzhľadom na súčasné okolnosti je vhodné, aby sme zdvojnásobili finančné prostriedky, ktoré Moldavsku poskytujeme," uviedla švédska ministerka financií Elisabeth Svantessonová.



Moldavsko leží medzi Rumunskom a Ukrajinou a žije v ňom početná ruská menšina. V posledných rokoch má táto 2,6-miliónová krajina prozápadnú orientáciu, čo vyvoláva nevôľu Ruska. Kišiňov odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu a Moskvu zároveň obvinil zo snahy destabilizovať vládu moldavskej prezidentky Maie Sanduovej.



Moldavsko vlani spolu s Ukrajinou požiadalo o členstvo v EÚ. Moskvu zároveň medzičasom viackrát obvinilo z plánovania násilného zvrhnutia vlády prostredníctvom sabotérov vydávajúcich sa za protivládnych demonštrantov. Kremeľ naopak obviňuje Ukrajinu a ďalšie krajiny z podnecovania nestability v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko.



Podnestersko (asi 17 percent moldavského územia) leží na hranici s Ukrajinou. V roku 1992 vyhlásilo nezávislosť, ktorú neuznal nijaký štát ani medzinárodná organizácia. V regióne žijú prevažne rusky hovoriaci obyvatelia a pôsobí tu približne 1500 ruských vojakov - oficiálne označovaných ako mierové jednotky.