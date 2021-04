EÚ žiada, aby k Navaľnému pustili jeho lekárov

Brusel 19. apríla (TASR) - Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v pondelok uviedol, že k väznenému ruskému opozičnému politikovi Alexejovi Navaľnému musí byť povolený prístup lekárom, ktorým tento kritik Kremľa dôveruje. Borrell sa tak vyjadril po tom, ako ruské väzenské úrady oznámili, že Navaľného previezli do väzenskej nemocnice.



"Boli sme informovaní, že pán Navaľnyj bol presunutý do regionálnej väzenskej nemocnice, naďalej však platí, že ruské úrady musia prístup k nemu okamžite povoliť zdravotníkom, ktorým dôveruje," povedal Borrell, ktorého citovala agentúra AFP.



Navaľnyj vyhlásil 31. marca vo väzenskej kolónii v meste Pokrov východne od Moskvy protestnú hladovku, ktorou sa domáha adekvátnej lekárskej starostlivosti po tom, ako začal trpieť bolesťami chrbta a znecitliveli mu končatiny. K takémuto kroku sa odhodlal prvýkrát v živote.



Jeho lekári ešte v sobotu informovali, že stav 44-ročného Navaľného je kritický a čoraz viac mu hrozí zlyhanie obličiek, pričom prakticky kedykoľvek u neho môže nastať zástava srdca a teda aj smrť. Na základe výsledkov testov, ku ktorým sa dostali, poukazovali na vysoké hodnoty draslíka v Navaľného krvi a jeho potrebu okamžitého náležitého ošetrenia.



Navaľnyj si odpykáva trest vynesený v kauze Yves Rocher, ktorý súd v Moskve začiatkom februára zmenil z podmienečného na nepodmienečný. Vzhľadom na čas, ktorý už strávil v predbežnej väzbe a domácom väzení, si musí vo väzení odsedieť dva a pol roka.



Najvýraznejšieho oponenta ruského prezidenta Vladimira Putina vzali do väzby 17. januára ihneď po tom, ako sa do vlasti vrátil z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. Navaľného zadržanie a odsúdenie vyvolalo v celom Rusku sériu protestov.



Navaľného spolupracovníci vyzvali v nedeľu Rusov, aby v stredu húfne vyšli do ulíc a pomohli tak zachrániť život politika. Zhromaždenia sa majú konať v 39 ruských mestách. Ich termín bol zvolený na deň, keď Putin prednesie prejav o stave krajiny.