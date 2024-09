EÚ trvá na tom, aby Venezuela oslobodila politických väzňov

Brusel 8. septembra (TASR) - Európska únia požaduje, aby Venezuela ukončila útlak opozičných lídrov a prepustila všetkých politických väzňov, uviedol v nedeľu šéf diplomacie EÚ Josep Borrell po tom, čo venezuelský opozičný prezidentský kandidát Edmundo González Urrutia opustil svoju krajinu a požiadal o azyl v Španielsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"EÚ trvá na tom, aby venezuelské orgány ukončili represie, svojvoľné zadržiavanie a prenasledovanie členov opozície a občianskej verejnosti a aby prepustili všetkých politických väzňov," povedal Borrell vo svojom vyhlásení.



Podľa šéfa európskej diplomacie bol González Urrutia "vystavený represiám, politickému prenasledovaniu a priamemu ohrozeniu svojej bezpečnosti a slobody" predtým ako sa rozhodol odísť do exilu do Španielska.



"Dnes je smutný deň pre demokraciu vo Venezuele," povedal Borrell a dodal, že "v demokracii by žiadny politický líder nemal byť nútený požiadať o azyl v inej krajine".



Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares v nedeľu oznámil, že jeho krajina poskytne politický azyl opozičnému lídrovi Venezuely, na ktorého súd v Caracase vydal zatykač. González Urrutia sa podľa AFP už nachádza v Španielsku.



Podľa líderky venezuelskej opozície Maríe Coriny Machadovej González Urrutia nemal na výber a musel opustiť svoju krajinu, aby si zachránil život.



González Urrutia sa po júlových prezidentských voľbách neukázal na verejnosti a v uplynulých dňoch sa ukrýval na španielskom veľvyslanectve v Caracase. Úrady naklonené vláde vyhlásili za víťaza volieb súčasnú hlavu štátu Nicolása Madura. Opozícia voľby považuje za zmanipulované a tvrdí, že má dôkazy o tom, že s pohodlným náskokom vyhral jej kandidát González Urrutia.



Proti oficiálnym výsledkom v krajine vypukli protesty, pri ktorých podľa oficiálnych údajov zahynulo 27 civilistov. Ďalších približne 200 ľudí sa zranilo a vyše 2400 ľudí úrady zadržali.