EÚ žiada MAAE o ochranu ukrajinských jadrových elektrární

Brusel 7. marca (TASR) - Európska únia vyzvala Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE), aby strážila ukrajinské jadrové elektrárne, z ktorých dve sa už dostali pod kontrolou Ruska, a aby v prípade núdze zmobilizovala medzinárodnú pomoc. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Reuters s odkazom na list zaslaný orgánu, ktorý má v rámci OSN na starosti jadrovú ochranu.



Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi v nedeľu vyjadril "hlboké znepokojenie" nad správami o prerušení komunikácie so Záporožskou jadrovou elektrárňou. Podľa MAAE, odvolávajúcej sa na ukrajinské úrady, sa vedenie elektrárne teraz musí podriaďovať rozkazom veliteľa ruských síl.



Ruské sily obsadili ukrajinskú jadrovú elektráreň v Záporoží, najväčšiu v Európe, a kontrolujú tiež černobyľské zariadenie na vyhoreté palivo a rádioaktívny odpad v blízkosti dnes už neexistujúcej elektrárne, kde v roku 1986 došlo k najhoršej jadrovej havárii na svete.



"Vyzývam Medzinárodnú agentúra pre atómovú energiu, aby urobila maximum pre zaistenie bezpečnosti ukrajinských jadrových zariadení v súčasných vojnových podmienkach," napísala eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová v liste adresovanom Grossimu.



Únia v liste datovanom 4. marca žiada, aby Rusko okamžite zastavilo svoje násilné akcie proti Ukrajine a predovšetkým, aby vrátilo všetky ukrajinské jadrové elektrárne "pod plnú prevádzkovú a regulačnú kontrolu Ukrajiny".



Ukrajinské úrady v piatok (4. 3.) uviedli, že ruské sily ovládli Záporožskú elektráreň po tom, čo podpálili priľahlé zariadenie. Ruské ministerstvo obrany obvinilo z útoku ukrajinských sabotérov. Požiar v Záporoží bol rýchlo uhasený a nedošlo k žiadnemu poškodeniu reaktorov, tento incident však podčiarkuje obavy EÚ z možných katastrofálnych následkov konfliktu, poškodenia jednej zo štyroch funkčných ukrajinských jadrových elektrární.



Simsonová preto vyzval MAAE, aby zmobilizovala medzinárodné spoločenstvo, aby bolo pripravené poskytnúť Ukrajine núdzovú pomoc.



Ukrajinská spoločnosť DTEK, ktorá zaisťuje výrobu elektriny, v nedeľu vyzvala západné krajiny, NATO a OSN, aby nad ukrajinskými jadrovými elektrárňami zaviedli bezletové zóny.



EÚ sa medzitým pripravuje na urýchlené pripojenie európskej elektrickej siete k ukrajinskej rozvodnej sieti, čo by Ukrajine umožnilo prijímať núdzovú energiu z Európy, ak by ruské vojenské útoky spôsobili výpadky elektriny.



spravodajca TASR Jaromír Novak