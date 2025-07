EÚ žiada od Líbye prísnejšie opatrenia pre nárast nelegálnej migrácie

Atény 1. júla (TASR) - Komisár Európskej únie (EÚ) pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner vyhlásil, že Európa zaujme „tvrdý“ postoj k Líbyi v reakcii na nárast nelegálnej migrácie cez Stredozemné more. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.



Brunner budúci týždeň odcestuje na oficiálnu návštevu Líbye spolu s vládnymi predstaviteľmi Grécka, Talianska a Malty. Od tamojších úradov budú žiadať prísnejšie opatrenia na zastavenie lodí s migrantmi smerujúcimi do Európy.



O nadchádzajúcej návšteve hovoril Brunner v Aténach s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. Dodal, že európska delegácia sa stretne so zástupcami medzinárodne uznávanej vlády národnej jednoty so sídlom v Tripolise, aj s predstaviteľmi konkurenčnej administratívy na východe krajiny.



„To je skutočne otázka, ktorá nás v súčasnosti celkom trápi. Líbya je na prvom mieste programu a budúci týždeň (tam) spoločne cestujeme, pretože musíme byť rýchli a rozhodní,“ povedal Brunner v utorok na konferencii v Aténach.



Grécko nedávno oznámilo plán na vyslanie vojnových lodí do medzinárodných vôd v dôsledku prudkého nárastu počtu migrantov prichádzajúcich z Líbye na ostrov Kréta.