EÚ žiada od Ukrajiny viac reforiem zameraných na boj proti korupcii

Brusel 7. októbra (TASR) - Predstavitelia EÚ vyzvali Ukrajinu na zintenzívnenie reforiem v oblasti súdnictva či štátnej správy zameraných na boj s korupciou. Výzva zaznela na tzv. summite EÚ-Ukrajina, ktorý sa konal v utorok v Bruseli za účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, informovala agentúra DPA.



"Reformy sú ťažké, často ide o zdĺhavý a zložitý proces," povedal šéf diplomacie EÚ Josep Borrell na tlačovej konferencií so Zelenským. Borell ocenil Ukrajinu za dôležité úspechy v pozemkovej reforme, bankovom sektore i daňovom systéme, zdôraznil však, že obzvlášť v boji s korupciou je ešte "potrebné urobiť viac".



EÚ od ruskej anexie ukrajinského polostrova Krym v roku 2014 Ukrajinu už finančne podporila približne 15 miliardami dolárov.



"Od ukrajinských úradov očakávame maximum, lebo to si želá (aj) ukrajinský ľud," dodal Borrell.



Zelenskyj v utorok priznal, že boj proti korupcii sa ukázal byť ťažším, než očakával. Tento 42-ročný politik, ktorý sa vlani stal ukrajinským prezidentom, sa vo svojej predvolebnej kampani prezentoval ako alternatíva k politickému establišmentu, v ktorom je dlhodobo zakorenená korupcia, pripomína DPA.



Nemenované zdroje z prostredia EÚ ešte pred utorňajším summitom uviedli, že napriek skutočnej snahe i pokroku v boji s korupciou, do ktorých patrí napríklad zriadenie ukrajinského protikorupčného súdu, si Brusel od Kyjeva želá v tomto smere viac konkrétnych výsledkov.