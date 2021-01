EÚ žiada of firmy AstraZeneca, aby plnila dohodu o dodávkach vakcín

Brusel 27. januára (TASR) - Európska únia vyvíja maximálne úsilie na vyriešenie situácie okolo zníženia dodávok vakcín proti koronavírusu od farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca. Uviedla to v stredu v Bruseli eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová.



Spoločnosť AstraZeneca totiž oznámila, že v nasledujúcich týždňoch dodá na trh EÚ podstatne menej dávok, ako to vlani prisľúbila v rámci dohody s Európskou komisiou (EK).



Spoločný riadiaci výbor EK a 27 členských štátov EÚ absolvoval už tri stretnutia so zástupcami AstraZeneca. Spoločnosť na nich nedokázala poskytnúť uspokojivé odpovede a vysvetlenia vo veci meškania dodávok očkovacích látok, čo podľa komisárky spôsobilo "hlbokú nespokojnosť členských štátov".



"Členské krajiny Európskej únie sú jednotné v tom, že spoločnosť AstraZeneca musí splniť v podmienky našej dohody," uviedla eurokomisárka. Zdôraznila pritom, že každý deň v Európe pribúdajú nové obete pandémie.



EK podpísala vlani s firmou AstraZeneca predbežnú kúpnu zmluvu na vakcínu, ktorá v tom čase ešte neexistovala. Jej oficiálne schválenie v EÚ očakáva v priebehu tohto týždňa.



Podľa komisárky mala spoločnosť v súlade s dohodou vopred pripraviť dostatočné výrobné kapacity, aby mohla začať realizovať prisľúbené dodávky okamžite po schválení vakcíny.



Zdôraznila, že sa bude dôrazne domáhať svojich práv, návratnosti svojich investícií a splnenia všetkých záväzkov. Naďalej je však otvorená spolupráci s uvedenou farmaceutickou spoločnosťou pri riešení vzniknutých problémov.



Únia podporila rýchly vývoj a výrobu viacerých typov vakcín proti COVID-19 u viacerých výrobcov celkovou sumou 2,7 miliárd eur.



spravodajca TASR Jaromír Novak