< sekcia Zahraničie
EÚ žiada okamžitý prístup humanitárnej pomoci do Sudánu
V regióne Dárfúr už viac ako dva roky pokračujú boje medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF).
Autor TASR
Brusel 14. augusta (TASR) - Európska únia spolu s ďalšími štátmi vo štvrtok vyzvala všetky strany zapojené do občianskej vojny v Sudáne, aby urýchlene umožnili vstup humanitárnej pomoci, najmä do mesta al-Fášir a jeho okolia v regióne Dárfúr. Situáciu v krajine okrem bojov zhoršuje aj epidémia cholery, informuje TASR.
„Civilisti musia byť chránení a humanitárny prístup musí byť umožnený,“ uviedla EÚ v spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali aj mimoúnijné krajiny ako Británia, Kanada a Japonsko. K výzve sa pripojilo aj Slovensko.
V regióne Dárfúr už viac ako dva roky pokračujú boje medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). V Sudáne tiež zúri epidémia cholery, ktorá si tam len za minulý týždeň vyžiadala najmenej 40 životov.
„Vzhľadom na to, že boje v severnej časti Dárfúru v Sudáne pokračujú v nezmenenej intenzite, státisíce civilistov uviazli v meste al-Fašír a jeho okolí, ktoré obliehajú RSF. Všetky obchodné cesty a zásobovacie trasy boli prerušené a humanitárne organizácie už viac ako rok nie sú schopné doručiť životne dôležitú pomoc,“ uvádza sa v stanovisku krajín.
Tamojšie kuchyne, ktoré doteraz zabezpečovali stravu pre civilistov po celej krajine, museli pre nedostatok potravín zatvoriť. Ceny základných potravín pritom prudko rastú, čo znemožňuje rodinám nakupovať aj tie najbežnejšie suroviny, aj keď sú dostupné, píše sa vo výzve. Podľa vyhlásenia zhoršenú situáciu ešte umocňuje rastúci počet prípadov cholery, ktorá znásobuje najťažšie dôsledky podvýživy. Počas uplynulého týždňa si podvýživa podľa správ vyžiadala už viac ako 60 životov.
„Podmienky pripomínajúce hladomor a strašné útoky pretrvávajú aj v iných oblastiach Sudánu, najmä v Kordofáne... Takto to nemôže pokračovať,“ zhodli sa signatári.
Tí okrem iného všetky zainteresované strany vyzvali, aby povolili prístup konvojov s pomocou pod vedením Organizácie Spojených národov (OSN) a trvalú prítomnosť OSN na celom území Sudánu.
„Civilisti musia byť chránení a humanitárny prístup musí byť umožnený,“ uviedla EÚ v spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali aj mimoúnijné krajiny ako Británia, Kanada a Japonsko. K výzve sa pripojilo aj Slovensko.
V regióne Dárfúr už viac ako dva roky pokračujú boje medzi armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF). V Sudáne tiež zúri epidémia cholery, ktorá si tam len za minulý týždeň vyžiadala najmenej 40 životov.
„Vzhľadom na to, že boje v severnej časti Dárfúru v Sudáne pokračujú v nezmenenej intenzite, státisíce civilistov uviazli v meste al-Fašír a jeho okolí, ktoré obliehajú RSF. Všetky obchodné cesty a zásobovacie trasy boli prerušené a humanitárne organizácie už viac ako rok nie sú schopné doručiť životne dôležitú pomoc,“ uvádza sa v stanovisku krajín.
Tamojšie kuchyne, ktoré doteraz zabezpečovali stravu pre civilistov po celej krajine, museli pre nedostatok potravín zatvoriť. Ceny základných potravín pritom prudko rastú, čo znemožňuje rodinám nakupovať aj tie najbežnejšie suroviny, aj keď sú dostupné, píše sa vo výzve. Podľa vyhlásenia zhoršenú situáciu ešte umocňuje rastúci počet prípadov cholery, ktorá znásobuje najťažšie dôsledky podvýživy. Počas uplynulého týždňa si podvýživa podľa správ vyžiadala už viac ako 60 životov.
„Podmienky pripomínajúce hladomor a strašné útoky pretrvávajú aj v iných oblastiach Sudánu, najmä v Kordofáne... Takto to nemôže pokračovať,“ zhodli sa signatári.
Tí okrem iného všetky zainteresované strany vyzvali, aby povolili prístup konvojov s pomocou pod vedením Organizácie Spojených národov (OSN) a trvalú prítomnosť OSN na celom území Sudánu.