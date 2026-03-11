< sekcia Zahraničie
EÚ žiada organizátorov Bienále v Benátkach prehodnotiť účasť Ruska
V prípade, že sa tak nestane, EÚ zváži ďalšie opatrenia vrátane pozastavenia alebo ukončenia európskeho grantu pre nadáciu La Biennale di Venezia.
Autor TASR
Brusel 11. marca (TASR) - Európska únia vyzvala organizátorov Bienále v Benátkach, aby odvolali svoje rozhodnutie umožniť Rusku účasť na tejto medzinárodnej výstave súčasného umenia. V prípade, že sa tak nestane, EÚ zváži ďalšie opatrenia vrátane pozastavenia alebo ukončenia európskeho grantu pre nadáciu La Biennale di Venezia. Podľa webu denníka Le Monde o tom informovala podpredsedníčka Európskej komisie Henna Virkkunenová, píše TASR.
Virkkunenová vo svojom stanovisku dôrazne odsúdila rozhodnutie organizátorov, lebo „kultúra podporuje a chráni demokratické hodnoty, podporuje otvorený dialóg, rozmanitosť a slobodu prejavu a nikdy sa nesmie používať ako platforma pre propagandu.“
Samotná Ukrajina v nedeľu vyzvala organizátorov Benátskeho bienále, aby Rusku neumožnili účasť na prehliadke, ktorá sa má začať v máji. Rusko bolo na túto výstavu pozvané prvýkrát od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Aj skupina poslancov Európskeho parlamentu z rôznych politických frakcií v piatok 6. marca v otvorenom liste deklarovala, že rozhodnutie organizátorov bienále je „neprijateľné“ a môže legitimizovať režim zodpovedný za pokračujúce násilie na Ukrajine. Podľa nich zároveň poškodí reputáciu a morálnu integritu samotnej výstavy.
Organizátori však tvrdia, že podujatie je otvorenou kultúrnou platformou a odmieta akúkoľvek formu vylučovania či cenzúry umenia. Na oficiálnej stránke organizátori uvádzajú, že o účasť môže požiadať každá krajina uznaná Talianskom. Na tomto ročníku sa má od 9. mája do 22. novembra predstaviť 99 krajín.
V ruskom pavilóne sa má uskutočniť výstava s názvom The Tree Is Rooted in the Sky (Strom je zakorenený v nebi), na ktorej sa predstaví približne 40 ruských umelcov.
Vystavovať na bienále budú aj umelci z Ukrajiny, Bieloruska, Iránu, Izraela či Spojených štátov.
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 organizátori bienále zakázali účasť osobám napojeným na ruskú vládu. Rusko sa preto nezúčastnilo ani na nasledujúcom ročníku v roku 2024.
