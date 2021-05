EÚ žiada pokutu pre AstraZenecu za nedodržanie dodávok vakcín

Brusel 26. mája (TASR) - Európska únia v stredu požiadala súd v Belgicku, aby udelil spoločnosti AstraZeneca pokutu vo výške miliónov eur pre nedodržanie dodávok očkovacej látky proti COVID-19. EÚ tiež obvinila spoločnosť z toho, že nevyvinula maximálnu snahu pri dodržaní dodávok vakcín, informovala agentúra AFP.



Európska únia už podnikla právne kroky voči britsko-švédskej farmaceutickej spoločnosti a požaduje, aby AstraZeneca dopredu zaplatila pokutu vo výške desať miliónov eur a k tomu ešte "desať eur za každú dávku a deň omeškania".



EÚ chce takto AstraZenecu prinútiť, aby do konca júna dodala približne 90 miliónov dávok vakcín, tak ako bolo dohodnuté v zmluve.



AstraZeneca sa však odvoláva na časť zmluvy, ktorá hovorí o "maximálnom možnom úsilí" spoločnosti a na to, že vo výrobe nastalo omeškanie.



Právnik EÚ Rafael Jafferali však argumentuje tým, že spoločnosť uprednostnila dodávky pre Veľkú Britániu a zároveň nevyvinula maximálnu snahu pri zvýšení produkcie v závode v Holandsku, ktorý prevádzkuje spoločnosť Halix. Podľa Jafferaliho vakcíny z Holandska putovali do krajín mimo EÚ ešte niekoľko týždňov po podpísaní zmluvy s Úniou.



V prvom štvrťroku AstraZeneca dodala do EÚ 30 miliónov dávok vakcíny, pričom podľa zmluvy ich mala dodať 120 miliónov. V druhom štvrťroku, ktorý končí 30. júna, má spoločnosť dodať 180 miliónov dávok vakcíny, zatiaľ však dodala len 70 miliónov dávok.