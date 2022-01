EÚ žiada prepustenie manželky sudcu čečenského najvyššieho súdu

Brusel/Groznyj 23. januára (TASR) - Európska únia žiada prepustenie Zaremy Musajevovej, manželky bývalého sudcu čečenského najvyššieho súdu na dôchodku Sajdiho Jangulbajeva, ktorú čečenské bezpečnostné sily proti jej vôli odviedli z Nižného Novgorodu.



Európska služba pre vonkajšiu činnosť (EEAS) vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu na svojej webovej stránke podľa agentúry DPA a spravodajského portálu Meduza.io vyjadrila znepokojenie z pokračujúceho porušovania ľudských práv v Čečensku, nečinnosti federálnych orgánov v Moskve a beztrestnosti zodpovedných osôb.



EÚ preto vyzvala ruské orgány, aby prepustili Musajevovú, prípad vyšetrili, ukončili prenasledovanie obhajcov ľudských práv a ich rodín a okamžite prepustili tých, ktorí sú zadržiavaní na základe vykonštruovaných obvinení. "Všetky prípady mimosúdnych popráv, mučenia a iných hrubých porušení ľudských práv spáchaných v posledných rokoch musia byť urýchlene a účinne vyšetrené a zodpovední postavení pred súd," píše sa vo vyhlásení EEAS.



Maskovaní ozbrojení muži, ktorí o sebe tvrdili, že sú predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní, podľa webu Meduza.io vtrhli 20. januára do Jangulbajevho bytu v Nižnom Novgorode. Predložili rozhodnutie o prevoze rodiny do Čečenska za účelom podania svedectva v prípade podvodu. Z bytu následne násilím vyviedli Musajevovú; Jangulbajeva neodviedli, keďže ukázal sudcovský certifikát.



Synovia sudcu, ktorí žijú v zahraničí, sa domnievajú, že tak urobil preto, že jeden z nich bol správcom stránok, kritizujúcich čečenské úrady.



Kadyrov na sieti Telegram neskôr uviedol, že Musajevovú previezli do čečenskej metropoly Groznyj. Podľa Meduzy.io trpí cukrovkou a niekoľkokrát denne potrebuje inzulínové injekcie. Čečenský ombudsman zverejnil v piatok video, na ktorom Musajevová hovorí, že dostala všetky potrebné lieky a nebolo voči nej použité násilie. Vyzerá však unavene a rozpráva len s ťažkosťami.



Kremeľ takisto v piatok prostredníctvom svojho hovorcu Dmitrija Peskova uviedol, že situáciou okolo údajného únosu Zaremy Musajevovej sa nebude zaoberať, keďže o tom neexistujú žiadne dôkazy.



Jangulbajevov syn Ibrahim televízii Dožď povedal, že ho v roku 2015 spolu s jeho otcom a bratom uniesli a odviezli do Kadyrovovho sídla. Tam ich mučili a bili, pričom jeho mučil Kadyrov osobne. Sajdi Jangulbajev bol potom nútený odstúpiť zo svojej funkcie. V roku 2017 sa situácia zopakovala, rodina preto opustila Čečensko.



Ruská ľudskoprávna organizácia Výbor proti mučeniu v piatok na sieti Telegram oznámila, že zo strachu o svoj život sudca Jangulbajev opustil Rusko aj so svojou dcérou.