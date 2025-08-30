Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EÚ žiada USA, aby prehodnotili víza pre predstaviteľov Palestíny

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rezort americkej diplomacie následne agentúre DPA potvrdil, že sa to vzťahuje aj na prezidenta Palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása a približne 80 ďalších predstaviteľov PA.

Brusel 30. augusta (TASR) - Európska únia vyzýva Spojené štáty, aby prehodnotili svoje rozhodnutie neudeliť predstaviteľom Palestínskej samosprávy víza na septembrové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Všetci naliehavo žiadame, aby bolo toto rozhodnutie prehodnotené,“ povedala šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová po sobotnom neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ v Kodani, známom ako Gymnich, na ktorom sa zúčastnil aj slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár.

Americké ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že „odopiera a ruší víza členom Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP) a Palestínskej samosprávy (PA) pred nadchádzajúcim Valným zhromaždením OSN“.

Rezort americkej diplomacie následne agentúre DPA potvrdil, že sa to vzťahuje aj na prezidenta Palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása a približne 80 ďalších predstaviteľov PA. Zrušené boli už vydané víza a USA zároveň nijaké nové predstaviteľom PA neudelia.

Návšteva Abbása v OSN je tak vysoko nepravdepodobná, komentuje DPA. Sídlo Organizácie Spojených národov v New Yorku sa síce nachádza na území so špeciálnym štatútom a technicky nie je súčasťou USA, nemá však vlastné letisko. Zahraničné delegácie tak najskôr musia pricestovať na územie USA, čo je bez víz nemožné.
