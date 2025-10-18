< sekcia Zahraničie
EÚ žiada zjednodušenie schvaľovania mužskej antikoncepčnej tabletky
Na podporu schvaľovania nových antikoncepčných prostriedkov pre mužov musia byť vypracované nové usmernenia založené na rovnosti.
Autor TASR
Brusel 17. októbra (TASR) - Nemeckí poslanci Európskeho parlamentu (EP) Peter Liese a Katarina Barleyová vyzvali Európsku liekovú agentúrú (EMA) na uvoľnie predpisov pre schvaľovanie mužskej antikoncepcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Tabletka pre mužov“ by mohla vyriešiť mnoho problémov, napísali poslanci výkonnému riaditeľovi EMA Emerovi Cookeovi a vyzvali agentúru, aby v tejto otázke konala. „Naliehavo žiadame EMA, aby v tejto oblasti prevzala vedúcu úlohu,“ uvádza sa v liste europoslancov.
Na podporu schvaľovania nových antikoncepčných prostriedkov pre mužov musia byť vypracované nové usmernenia založené na rovnosti. Pojem „tabletka pre mužov“ v danom kontexte zastrešuje celý rad liekov na významné zníženie produkcie spermií a tým aj pravdepodobnosť otehotnenia ženy po pohlavnom styku, píše DPA.
Liese ako jeden z mála lekárov medzi europoslancami kritizoval skutočnosť, že regulačné orgány venovali oveľa väčšiu pozornosť vedľajším účinkom liekov určených pre mužov než tým, ktoré sú určené pre ženy. Niektoré štúdie boli v minulosti prerušené pre sťažnosti zúčastnených mužov na silné vedľajšie účinky, najmä výkyvy nálad a depresiu.
V súčasnosti existujú len dve hlavné bezpečné možnosti antikoncepcie pre mužov - buď kondómy alebo vazektómia (chirurgické prerušenie semenovodu). EMA v reakcii uviedla, že podporuje vývoj nových možností vrátane antikoncepcie pre mužov. Zároveň dodala, že súčasné predpisy neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré by tento proces obmedzovali.
„Tabletka pre mužov“ by mohla vyriešiť mnoho problémov, napísali poslanci výkonnému riaditeľovi EMA Emerovi Cookeovi a vyzvali agentúru, aby v tejto otázke konala. „Naliehavo žiadame EMA, aby v tejto oblasti prevzala vedúcu úlohu,“ uvádza sa v liste europoslancov.
Na podporu schvaľovania nových antikoncepčných prostriedkov pre mužov musia byť vypracované nové usmernenia založené na rovnosti. Pojem „tabletka pre mužov“ v danom kontexte zastrešuje celý rad liekov na významné zníženie produkcie spermií a tým aj pravdepodobnosť otehotnenia ženy po pohlavnom styku, píše DPA.
Liese ako jeden z mála lekárov medzi europoslancami kritizoval skutočnosť, že regulačné orgány venovali oveľa väčšiu pozornosť vedľajším účinkom liekov určených pre mužov než tým, ktoré sú určené pre ženy. Niektoré štúdie boli v minulosti prerušené pre sťažnosti zúčastnených mužov na silné vedľajšie účinky, najmä výkyvy nálad a depresiu.
V súčasnosti existujú len dve hlavné bezpečné možnosti antikoncepcie pre mužov - buď kondómy alebo vazektómia (chirurgické prerušenie semenovodu). EMA v reakcii uviedla, že podporuje vývoj nových možností vrátane antikoncepcie pre mužov. Zároveň dodala, že súčasné predpisy neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré by tento proces obmedzovali.