EÚ zintenzívňuje vyšetrovanie Muskovej X, od siete žiada informácie

Brusel 17. januára (TASR) - Európska komisia v rámci pokračujúceho vyšetrovania v piatok požiadala sociálnu sieť X, aby poskytla ďalšie podrobnosti o fungovaní svojich algoritmov. Informovali o tom agentúry AFP a DPA, podľa ktorej sa EK dožaduje prístupu aj k interným dokumentom platformy, píše TASR.



"Dnes podnikáme ďalšie kroky na objasnenie súladu odporúčacích systémov spoločnosti X s povinnosťami vyplývajúcimi z Nariadenia o digitálnych službách (DSA)" uviedla výkonná podpredsedníčka Európskej komisie pre technologickú suverenitu Henna Virkkunenová.



Spoločnosti X, ktorú vlastní americký miliardár Elon Musk, nariadili, aby do 15. februára poskytla interné dokumenty o svojich systémoch odporúčania obsahu pre používateľov a všetkých nedávnych zmenách, ktoré v nich vykonala.



Zároveň má do konca roka uchovať dokumenty a informácie, ktoré sa týkajú budúcich zmien vo svojom fungovaní, pokiaľ sa vyšetrovanie EK neukončí skôr.



Komisia takisto žiada prístup k niektorým technickým rozhraniam, aby mohla preskúmať, ako X kontroluje obsah a ako sa na nej šíria informácie.



Sieť X je na základe DSA od konca roka 2023 predmetom vyšetrovania európskych úradov, v rámci ktorého ju oficiálne obvinili v júli 2024. Prebiehajúce vyšetrovanie súvisí s tým, ako X rieši šírenie nezákonného obsahu a manipuláciu s informáciami.



Musk, ktorý bude poradcom nadchádzajúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, nedávno vyvolal pobúrenie svojimi útokmi na lídrov európskych štátov, ako aj podporou nemeckej krajne pravicovej Alternatíva pre Nemecko (AfD) krátko pred voľbami do Spolkového snemu.



Európsku komisiu, zodpovednú za kontrolu digitálnych sietí, europoslanci ostro kritizujú a snažia sa prijať prísnejšie opatrenia proti "zasahovaniu" platformy X a Muska v Nemecku. Podľa AFP je podozrenie, že sieť manipuluje s vlastnými systémami s cieľom zviditeľniť príspevky krajnej pravice a politikov na úkor iných politických skupín.



Musk hovorí, že DSA je nástrojom cenzúry. Toto nariadenie EÚ vstúpilo do platnosti vo februári minulého roka a je súčasťou posilnených právnych prostriedkov bloku proti krokom, ktoré Brusel považuje za excesy veľkých technologických spoločností, dodala AFP.