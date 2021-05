EÚ zmiernila odporúčanie o obmedzení cestovania z tretích krajín

Brusel 20. mája (TASR) - Rada EÚ (členské krajiny) vo štvrtok prijala pozmeňujúce odporúčanie o dočasnom obmedzení cestovania do EÚ, ktoré nie je nevyhnutne potrebné. Návrh reaguje na prebiehajúce vakcinačné kampane proti novému koronavírusu, zavádza určité výnimky pre zaočkované osoby a zmierňuje platné cestovné obmedzenia týkajúce sa tretích krajín.



Štvrtkové odporúčanie zároveň zohľadňuje možné riziká, ktoré predstavujú nové varianty koronavírusu. Stanovuje mechanizmus tzv. "núdzovej brzdy", ktorý má rýchle reagovať na vznik nových mutácií vírusu v tretích krajinách.



Ak sa epidemiologická situácia v tretej krajine alebo istom regióne sveta prudko zhorší, najmä ak sa zistí šírenie nového variantu vírusu, členské štáty Únie by mali prijať urgentné a dočasné obmedzenie pre všetky cesty osôb z takejto zóny do EÚ.



Núdzová brzda by sa nemala vzťahovať na občanov a obyvateľov s dlhodobým pobytom v EÚ a určité kategórie cestujúcich, ktorí však v takomto prípade musia rátať s testovaním a karanténou aj po plnom zaočkovaní.



Ak niektorý členský štát EÚ uplatní obmedzenia núdzovej brzdy, ostatné členské štáty by mali urgentne preskúmať novú situáciu v úzkej spolupráci s Európskou komisiou. Takéto obmedzenia sa budú musieť revidovať najmenej každé dva týždne.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)