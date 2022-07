EÚ zmobilizovala pomoc hasičom v Českom Švajčiarsku

Brusel 27. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu upozornila, že Európska únia urýchlene zmobilizovala dve hasičské lietadlá a dva vrtuľníky na pomoc pre Českú republiku, ktorá zápasí s rozsiahlym požiarom v národnom parku České Švajčiarsko. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že po utorňajšej žiadosti Čechov o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ pre civilnú ochranu zareagovali Poľsko a Slovensko, ktoré do Čiech poslali po jednom vrtuľníku. Okrem toho EÚ zmobilizovala aj dve hasičské lietadlá umiestnené v Taliansku z únijnej flotily rescEU.



Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič pri tej príležitosti pripomenul, že krajiny EÚ počas tohto leta čelia rozsiahlym lesným požiarom, a to v oblasti Stredozemného mora, ako aj v strede kontinentu.



"V boji proti požiarom pustošiacim národný park na severe Českej republiky v pohraničnej oblasti s Nemeckom prejavuje EÚ svoju plnú solidaritu," vyhlásil Lenarčič a poukázal na poskytnutie konkrétnej pomoci.



Podľa jeho vyjadrenia Koordinačné centrum EÚ pre núdzové reakcie je v úzkom kontakte s českými aj nemeckými orgánmi a podporuje koordináciu hasičských operácií v oblasti. Do Prahy vyslalo styčného dôstojníka, ktorý bude mať na starosti pomoc prichádzajúcu z EÚ. Okrem toho Nemecko aktivovalo družicový systém EÚ Copernicus, ktorý v reálnom čase poskytuje zo zasiahnutej oblasti údaje záchranným zložkám.











(spravodajca TASR Jaromír Novak) bub