Európska únia zmobilizovala pomoc pre Taliansko a susedské krajiny

Brusel 21. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že Európska únia na základe prijatých žiadostí o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany koordinuje a spolufinancuje dodávky zásielok zdravotného materiálu nielen do členských štátov, ale aj do krajín v tesnom susedstve EÚ.



Komisia pripomenula, že Slovensko poslalo masky a dezinfekčné prostriedky do Talianska. Vláda v Ríme prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany dostala viacero ponúk pomoci zo strany členských štátov EÚ, vrátane tímov lekárov a zdravotných sestier, a na bilaterálnej báze získala viacero zásielok ochranných prostriedkov. Rakúsko v posledných dňoch zabezpečilo zásielku ochranných rukavíc a dezinfekčných prostriedkov do Chorvátska.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v tejto súvislosti spresnil, že koronavírus nepozná hranice a spolupráca medzi štátmi je jediným spôsobom, ako ho zastaviť.



Lenarčič dodal, že koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie nepretržite pracuje na zaistení podpory pre všetky členské štáty, ktoré o to požiadajú.



Podľa jeho slov Európska únia v rámci boja proti šíreniu pandémie pomáha aj krajinám vo svojom tesnom susedstve. Rakúsko zaslalo ochranné rukavice, dezinfekčné prostriedky a ďalší zdravotnícky materiál aj do Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Čiernej Hory a Moldavska. Srbsko rovnako z Rakúska získa prikrývky, matrace a stany pre migrantov nachádzajúcich sa na území tejto krajiny.



Ide o súčasť väčšej podpory Európskej únie pre západný Balkán a susedský región, ktorá zahŕňa najmä finančnú pomoc.