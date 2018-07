EÚ zmrazila pomoc Moldavsku po spornom anulovaní volieb v Kišiňove

Zneplatnenie volieb v Kišiňove ostro kritizovali EÚ aj USA. V samotnom Moldavsku anulovanie hlasovania vyvolalo vlnu protestov.

Kišiňov 5. júla (TASR) - Európska únia zmrazila balík pomoci pre Moldavsko vo výške 100 miliónov eur. Reagovala tak na sporné anulovanie júnových volieb primátora v moldavskej metropole Kišiňov, informovala agentúra Reuters.



O pozastavení pomoci pre Moldavsko informovala v stredu Európska komisia. Táto postsovietska republika totiž podľa nej nesplnila jednu z podmienok poskytnutia pomoci, a to rešpektovanie demokratických mechanizmov a princípov právneho štátu.



"Toto hodnotenie vychádza z nedávnych politických udalostí v Moldavsku, konkrétne sa týka rozhodnutia najvyššieho súdu z 25. júna o zneplatnení volebných výsledkov v Kišiňove," uvádza sa vo vyhlásení komisie.



Moldavsko malo dostať v dohľadnej dobe prvú časť zo 100 miliónov eur, ktoré preň vyčlenila EÚ na roky 2017-18. Komisia však teraz vyplatenie príslušnej sumy pozastavila.



V druhom kole volieb primátora Kišiňova zvíťazil 3. júna proeurópsky kandidát Andrei Nastase, ktorý sa angažuje v boji proti miestnym oligarchom a korupcii.



Moldavské súdy však výsledok volieb anulovali s vysvetlením, že obaja kandidáti - v rozpore s platnými pravidlami - aj po ukončení volebnej kampane oslovovali potenciálnych voličov na sociálnych sieťach. Nastase sa bráni tým, že on ani jeho súper neviedli nelegálnu kampaň, ale len vyzývali voličov, aby išli voliť.



Podľa Nastaseho sa o anulovanie volieb zasadil oligarcha a líder vládnej Demokratickej strany Vlad Plahotniuc, ktorý to však popiera. Súčasnou prozápadnou vládnou garnitúrou Moldavska otriasli viaceré korupčné škandály, v dôsledku ktorých by ju mohli po novembrových parlamentných voľbách vystriedať pri moci proruskí socialisti.



Zneplatnenie volieb v Kišiňove ostro kritizovali EÚ aj USA. V samotnom Moldavsku anulovanie hlasovania vyvolalo vlnu protestov.



Magistrát v Kišiňove až do nových volieb v roku 2019 povedie dočasný starosta, ako to stanovujú moldavské zákony.