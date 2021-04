EÚ znepokojuje spor okolo poľského ombudsmana pre ľudské práva

Varšava 15. apríla (TASR) - Európska komisia vyjadrila vo štvrtok znepokojenie nad prehlbujúcim sa sporom v Poľsku okolo vymenovania nového ombudsmana pre ľudské práva - ide o politicky citlivý post spájaný s prechodom od komunistického režimu k demokracii. Napísala to tlačová agentúra AFP.



Ústavný súd vo Varšave vo štvrtok už skôr rozhodol, že súčasný ombudsman, ktorého funkčné obdobie vypršalo pred mesiacmi, nemôže ďalej zostať v tomto úrade a zákonodarcovia sa pripravujú už štvrtýkrát hlasovať o prípadnom nástupcovi.



"Európska komisia pozorne a s obavami sleduje vývoj súvisiaci s poľským ombudsmanom," povedal hovorca eurokomisie Christian Wigand novinárom v Bruseli.



"Je vrcholne dôležité zaistiť, aby tento úrad... zostal nezávislý, aby jeho činnosť nebola brzdená a aby sa zachovalo jeho efektívne fungovanie," dodal Wigand.



V spore stoja proti sebe vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) a odporcovia, ktorí túto stranu obviňujú z obmedzovania demokratických práv.



Spor prebieha na pozadí širšieho konfliktu týkajúceho sa reforiem súdnictva, ktoré robí PiS - kritici, eurokomisia a európske súdy vnímajú tieto reformy ako podkopávajúce nezávislosť súdnictva.



Súčasný poľský ombudsman pre ľudské práva Adam Bodnar je častým kritikom vlády a v úrade zostal aj po tom, čo mu vlani v septembri vypršalo funkčné obdobie, pretože zákonodarcovia sa nedokázali dohodnúť na jeho nástupcovi.



Ombudsmana vymenovávajú na päťročné obdobie zákonodarcovia z dolnej aj hornej komory parlamentu. PiS a jeho menší koaliční partneri majú v dolnej komore parlamentu veľmi tesnú väčšinu a hornú komoru Senát ovláda opozícia.



Úloha ombudsmana pre ľudské práva siaha do posledných rokov komunizmu a nezávislosť tohto úradu treba často brániť, píše AFP.



Ústavný súd vo štvrtok vyhlásil, že predĺženie pôsobenia Bodnara v úrade nie je v súlade s ústavou.



"Funkčné obdobie je prísne definované a nemôže sa predlžovať," píše sa v rozhodnutí senátu piatich sudcov, ktorému predsedala Julia Przylebská, dosadená vládnou PiS.



Nie je jasné, čo sa stane, ak Bodnarovi zabránia vo výkone funkcie a zároveň sa nenájde zaňho žiadny náhradník.



Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová uviedla, že rozhodnutie súdu vytvára "znepokojujúcu priepasť" v ochrane ľudských práv v Poľsku.



Bodnar v stredu, ešte pred verdiktom súdu, senátorom povedal, že "súčasná politická moc sa snaží predĺžiť svoj vplyv aj do tejto oblasti činnosti verejných inštitúcií".



"Ústava a občianske práva ešte nie sú mŕtve, pretože o ne bojujeme," doplnil Bodnar.