EÚ zorganizovala ďalšie lety s humanitárnou pomocou pre Pásmo Gazy

Brusel/Gaza 10. novembra (TASR) - Európska únia vyšle do konca mesiaca šesť lietadiel s humanitárnou pomocou pre Pásmo Gazy. Na najbližšie dni sú podľa Únie zorganizované humanitárne lety cez letecký most. TASR o tom informuje podľa správy stanice CNN.



Dve lietadlá odletia v piatok a sobotu z talianskeho mesta Brindisi a ponesú 55-tonový náklad humanitárnej pomoci, ktorý darovala EÚ Svetovému potravinovému programu (WFP).



Ďalšie tri lety sú naplánované na budúci týždeň z rumunskej Bukurešti. Tamojšia vláda darovala stany a matrace pre ľudí v Gaze. Posledné lietadlo odletí koncom mesiaca z mesta Ostende v Belgicku a prepraví zásoby od OSN a ďalších humanitárnych organizácií.



"Celkovo sa tak za posledné týždne zvýši počet letov EÚ cez letecký most na 14, pričom do Egypta bolo prepravených viac ako 550 ton núdzovej pomoci pre obyvateľov Gazy, aby mohla byť rýchlo doručená cez hraničný priechod Rafah," uviedla Únia vo vyhlásení.



Európska komisia opakovane zdôrazňovala potrebu zabezpečiť viac humanitárnej pomoci pre Pásmo Gazy. Šéfka EK Ursula von der Leyenová v pondelok vyhlásila, že objemy pomoci zostávajú v porovnaní s humanitárnymi potrebami naďalej nízke.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v piatok varoval, že svet je v súčasnosti svedkom humanitárnej katastrofy v palestínskej enkláve. EÚ podľa von der Leyenovej pracuje aj na ďalších možných trasách, ktorými by mohli dopraviť humanitárnu pomoc do Pásma Gazy, vrátane námorného koridoru.