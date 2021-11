EÚ zostáva lídrom v úsilí brániť záujmy detí na celom svete

Brusel 19. novembra (TASR) - Milióny detí na celom svete, vrátane 18 miliónov detí v Európskej únii, ešte stále žijú v chudobe alebo sociálnom vylúčení. Uviedla to v piatok Európska komisia (EK) pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa detí, ktorý bude 20. novembra.



Komisia pripomenula, že odhadom 466 miliónov detí na celom svete nemá prístup k vzdelávaniu na diaľku a počas koronavírusovej pandémie mnohé deti definitívne odišli zo školy, čo ovplyvnilo ich šance uplatniť sa v ďalšom živote, dostatočný prístup k základným životným potrebám i celkový všeobecný rozvoj. "Každé dieťa by malo mať rovnaké práva a žiť bez diskriminácie a zastrašovania akéhokoľvek druhu," uvádza sa vo vyhlásení eurokomisie.



Európska únia podporuje vzdelávanie v približne 100 štátoch sveta a spolupracuje s partnerskými krajinami s cieľom minimalizovať vplyv pandémie a uľahčiť bezpečný návrat detí do školy. Eurokomisia chce zvýšiť svoje investície do vzdelávania v subsaharskej Afrike, Latinskej Amerike a Karibiku, Ázii a Tichomorí, a to na vyše šesť miliárd eur do roku 2027.



Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa sa zaoberá základnými príčinami nerovností a chudoby, pričom navrhuje konkrétne opatrenia na boj proti všetkým formám násilia, na podporu a posilnenie postavenia detí a na napĺňanie, ochranu a presadzovanie ich práv v EÚ a na celom svete. Na tom bude stavať prvý akčný plán pre mládež v rámci vonkajšej činnosti Európskej únie, ktorý chce eurokomisia prijať v roku 2022, teda počas Európskeho roka mládeže.



Nová európska záruka pre deti, na ktorej sa členské štáty EÚ dohodli začiatkom tohto roka, podporuje rovnaké príležitosti pre všetky deti bez ohľadu na ich pôvod. Aktualizovaná stratégia Lepší internet pre deti, ktorú pripravuje EK v roku 2022, má zabezpečiť, aby deti mali rovnaké práva v on-line priestore i v skutočnom živote.



Rok 2021 je Medzinárodným rokom boja proti detskej práci. Komisia v tejto súvislosti uviedla, že EÚ pracuje na odstránení detskej práce do roku 2025. V rámci tohto úsilia Únia oznámila politiku nulovej tolerancie detskej práce, a to aj pri vykonávaní obchodných dohôd so svojimi zahraničnými partnermi. Dohody EÚ o voľnom obchode a všeobecný systém preferencií vyžadujú od obchodných partnerov, aby dodržiavali dohovory Medzinárodnej organizácie práce (ILO) o najhorších formách detskej práce a o minimálnom veku.



EÚ od roku 2008 podporila 150 projektov zameraných na boj proti detskej práci v 65 krajinách sumou viac ako 200 miliónov eur. Komisia chce do konca tohto roka prijať nový návrh udržateľného riadenia podnikov, čo znamená, že od firiem v Európskej únii sa bude vyžadovať, aby vo svojich dodávateľských reťazcoch dbali o náležitú starostlivosť pri riešení ľudských práv – vrátane detskej práce – a pri vyrovnávaní sa s environmentálnymi rizikami.



Významným pilierom vonkajšej činnosti Európskej únie je boj proti násiliu páchanému na deťoch a zabezpečenie ochrany detí. V súlade so stratégiou eurobloku o právach dieťaťa sa EÚ zaviazala zintenzívniť úsilie potrebné na prevenciu a ukončenie vážneho porušovania práv detí zasiahnutých ozbrojeným konfliktom, a to aj prostredníctvom aktivít na podporu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva a aktivít na podporu demobilizácie, dlhodobej rehabilitácie a reintegrácie do spoločnosti.