EÚ zostáva v Kyjeve a nemení svoju pozíciu aj napriek ruským vyhrážkam
Autor TASR
Brusel 7. mája (TASR) - Európska únia napriek vyhrážkam Ruska nezmení svoju pozíciu ani prítomnosť v Kyjeve, potvrdil vo štvrtok hovorca EÚ pre zahraničné veci Anouar El Anouni. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.
El Anouni reagoval na vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí, ktoré v stredu vyzvalo diplomatické misie v Kyjeve, aby v prípade, že Ukrajina 9. mája naruší oslavy Dňa víťazstva v Moskve, urýchlene evakuovali svoj personál.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharová vo videopríspevku na sieti Telegram vyzvala príslušné orgány štátov zastúpených v Kyjeve, aby k ruskému varovaniu „pristupovali s najvyššou zodpovednosťou“ a zabezpečili včasnú evakuáciu personálu diplomatických a iných zastúpení z Kyjeva pre prípad ruskej odvety za narušenie osláv Dňa víťazstva v Moskve zo strany Ukrajiny.
„Tieto verejné hrozby útokmi sú súčasťou bezohľadnej eskalačnej taktiky Ruska,“ uviedol hovorca európskej diplomacie El Anouni.
