EÚ zostavila 12. balík sankcií proti Rusku, zakazuje dovoz diamantov

Brusel 15. novembra (TASR) - Európska únia chce v rámci najnovšieho balíka sankcií zakázať dovoz diamantov a skvapalnených ropných plynov z Ruska. Vyplýva to z dokumentu, s ktorým sa v stredu oboznámila agentúra AFP. Informuje TASR.



Nové sankcie EÚ obmedzujú od roka 2024 dovoz prírodných aj syntetických diamantov, ako aj šperkov z Ruska. Od nasledujúceho septembra obmedzujú aj dovoz ruských diamantov spracovaných v tretích krajinách.



Zákaz dovozu ruských diamantov je súčasťou širšieho plánu skupiny siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7), ktorá chce zaviesť systém na sledovanie ruských drahokamov. Export ruských diamantov dosahoval pred vojnou na Ukrajine ročne hodnotu okolo 3,7 miliardy eur.



Sankcie tiež zakazujú dovoz propánu a butánu z Ruska. Tieto plyny sa zvyčajne používajú na kúrenie alebo varenie. Balík zahŕňa aj opatrenia, ktorými sa EÚ snaží sťažiť obchádzanie cenového stropu na ropu, ktorý zaviedla G7.



EÚ chce týmito sankciami obmedziť ruské financovanie vojny na Ukrajine. Od jej začiatku vo februári 2022 uvalila na Rusko 11 súborov sankcií. Tie ruské hospodárstvo oslabili, no krajine sa aj napriek tomu stále darí zvyšovať vojenské výdavky, upozornila AFP.



Prvé rokovania veľvyslancov krajín EÚ o týchto sankciách sa podľa nemenovaných diplomatov uskutočnia v piatok. Na ich schválenie je potrebný súhlas všetkých 27 členských štátov.



Belgicko dlho nesúhlasilo so zákazom dovozu ruských diamantov. Belgické Antverpy sú totiž najväčším centrom obchodu s diamantmi na svete. Obávali sa tam preto, že Rusko po zákaze začne diamanty jednoducho vyvážať inam.