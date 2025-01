EÚ zrejme schváli zmiernenie sankcií voči Sýrii, tvrdia diplomati

Brusel 24. januára (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín EÚ sa v pondelok na rokovaniach v Bruseli chystajú schváliť zmiernenie sankcií voči Sýrii po zvrhnutí tamojšieho dlhoročného prezidenta Bašára Asada. Uviedli to v piatok diplomati z prostredia EÚ, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko, Fínsko a Dánsko minulý týždeň vyzvali EÚ na dočasné pozastavenie platnosti sankcií proti Sýrii v oblastiach dopravy, energetiky a bankovníctva.



EÚ uvalila sankcie na Sýriu počas občianskej vojny, ktorá vypukla v roku 2011. Európski lídri začali prehodnocovať svoju politiku voči Damasku po páde režimu prezidenta Asada začiatkom decembra. Sankcie voči členom jeho vlády a podporovateľom by podľa šestice krajín mali naďalej zostať v platnosti.



Diplomati v Bruseli v piatok informovali, že ministri zahraničných vecí by mali na pondelkovom zasadnutí dať súhlas na začatie prác na pozastavení niektorých opatrení. Zmiernenie sankcií by však malo byť "odvolateľné", keďže EÚ sa snaží udržať tlak na sýrskych lídrov, aby splnili sľuby o pokojnom prechode moci, píše AFP.



"Existuje zhoda v otázke pozastavenia sankcií v energetickom a dopravnom sektore," povedal jeden z diplomatov EÚ. Podľa nemenovaného diplomata však stále nie je dohoda o zrušení sankcií v bankovom sektore, pretože niektoré štáty sa obávajú financovania terorizmu.



"To, čo chceme, je dať silný politický signál, že sankcie budú zrušené, pretože nastal čas na obnovu krajiny," tvrdí vysokopostavený predstaviteľ EÚ. "Zároveň však existuje veľa nejasností v súvislosti s riadením Sýrie," dodal.



Sankcie sa naďalej vzťahujú aj na nového faktického lídra Sýrie Ahmada Šaru a jeho skupinu Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá zvrhla Asadov režim.