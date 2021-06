EÚ asi venuje miliardy na pomoc Turecku a na plán odradenia migrantov

Brusel 24. júna (TASR) - Európska únia zrejme venuje 5,7 miliardy eur do roku 2024 na podporu utečencov v Turecku, Libanone a Sýrii, ale tiež na včasné zachytávanie migrantov. Vyplýva to z dokumentu, ktorý v stredu získala tlačová agentúra DPA.



Plánovaná finančná injekcia prakticky predĺži platnosť migračnej dohody z roku 2016, dosiahnutej medzi EÚ a Tureckom. Táto dohoda je kľúčovým nástrojom EÚ na zastavenie ľudí, ktorí sa snažia dostať do Európy, komentuje DPA.



Náčrt dokumentu počíta s tým, že tri miliardy eur pôjdu Ankare, ktorá podľa svojich slov hostí milióny utečencov, vrátane 3,7 milióna ľudí zo Sýrie, ktorú už vyše desať rokov sužuje vojna.



Peniaze budú pochádzať zo spoločného rozpočtu EÚ.



Náčrt, ktorý vypracovala Európska komisia po marcovej žiadosti lídrov z 27 členských krajín EÚ, koloval pred summitom EÚ, ktorý sa začne vo štvrtok.



Ak eurokomisia dostane pozitívnu spätnú väzbu z 27 metropol, pripraví formálny návrh, povedal v stredu nemenovaný predstaviteľ EÚ.



Turecko sa na základe dohody z roku 2016 zaviazalo, že uzavrie svoje hranice a bude brať naspäť nelegálnych migrantov z gréckych ostrovov - a za to dostane približne šesť miliárd eur.



Doteraz boli vyplatené štyri miliardy eur, ako uviedla eurokomisia. Zvyšok bude poslaný v najbližších rokoch.



Peniaze, podobne ako naposledy, "pôjdu na humanitárne a migračné následky sýrskej krízy na jej susedov, ktorí všetci naďalej nesú značné bremeno", píše sa v dokumente.



Táto stratégia úspešne znížila počet migrantov prichádzajúcich do Európy, ale má katastrofálne dôsledky pre ľudí, ktorí žiadajú ochranu, upozornili organizácie na ochranu ľudských práv.