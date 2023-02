EÚ zriadi pracovnú skupinu pre využitie zmrazeného ruského majetku

Brusel 14. februára (TASR) - Európska únia zriadi "pracovnú skupinu", ktorá preskúma, ako sa môže zmrazený ruský majetok využiť na obnovu Ukrajiny. V utorok to oznámilo švédske predsedníctvo v Rade Európskej únie. TASR správu prevzala z portálu americkej spravodajskej televízie CNN.



Skupina urobí "právnu, finančnú, ekonomickú a politickú analýzu možností, ako využiť zmrazený ruský majetok", napísalo švédske predsedníctvo v oznámení.



V rámci tejto práce bude treba získať "jasnejší obraz" o tom, kde sa nachádza majetok vlastnený ruským štátom a aká je jeho celková hodnota.



"V zásade je nesporná jedna vec: Rusko musí zaplatiť rekonštrukciu Ukrajiny. Zároveň to prináša ťažké otázky. Musí to byť v súlade s právom EÚ a s medzinárodným právom a na to v súčasnosti neexistuje stanovený vzor," uviedol švédsky premiér Ulf Kristersson.



Pracovnej skupine EÚ bude predsedať Anders Ahnlid, generálny riaditeľ švédskej Národnej rady pre obchod.



Švédsko v súčasnosti predsedá Rade EÚ, táto funkcia každých šesť mesiacov rotuje medzi členskými štátmi EÚ.