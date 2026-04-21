EÚ zriadila pomoc Arménsku v boji pred zahraničným zasahovaním
Analytici podľa AFP naznačujú, že strojcom dezinformačných operácií je Rusko a obviňujú Moskvu, že sa snaží zabrániť Arménsku v posilňovaní vzťahov so Západom.
Autor TASR
Luxemburg/Jerevan 21. apríla (TASR) - Európska únia v utorok zriadila misiu s cieľom pomôcť pred júnovými parlamentnými voľbami Arménsku vysporiadať sa s prípadným zasahovaním zo zahraničia. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej sa očakáva, že Rusko by v juhokaukazskej krajine mohlo spustiť dezinformačnú kampaň.
Arménska spravodajská služba v tohtoročnej správe uviedla, že prebiehajú rozsiahle „škodlivé informačné operácie zo strany vonkajších aktérov“ vrátane šírenia falošných informácií a konšpiračných teórií zameraných na „ovplyvnenie“ volieb. Analytici podľa AFP naznačujú, že strojcom dezinformačných operácií je Rusko a obviňujú Moskvu, že sa snaží zabrániť Arménsku v posilňovaní vzťahov so Západom.
„Ministri sa dnes dohodli na zriadení novej civilnej misie EÚ v Arménsku. Posilní odolnosť krajiny voči rozsiahlym dezinformačným kampaniam a kybernetickým útokom,“ uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová po stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov v Luxemburgu. „Keď Arméni v júni pôjdu k volebným urnám, mali by si o svojej budúcnosti rozhodovať sami,“ skonštatovala.
Parlamentné voľby sú v Arménsku naplánované na 7. júna. V prieskumoch aktuálne vedie vládna strana Občianska zmluva premiéra Nikolu Pašinjana. Jeho hlavným vyzývateľom je rusko-arménsky miliardár Samvel Karapetjan, ktorý vedie stranu Silné Arménsko. V roku 2025 bol spolu s ďalšími 13 osobami zatknutý pre podozrenie z pokusu o destabilizáciu vlády.
Pašinjan sa podľa televízie France 24 pokúša o znovuzvolenie vedením proeurópsky orientovanej kampane. V máji Arménsko usporiada prvý summit s najvyššími predstaviteľmi EÚ, ako aj zasadnutie lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC).
Hoci je Arménsko oficiálne spojencom Ruska a na svojom území hostí aj ruskú základňu, Pašinjanova vláda od roku 2023 obmedzuje vzťahy s Moskvou. Ruskej vláde vyčíta, že jej mierové jednotky nezasiahli pri azerbajdžanskej ofenzíve v arménskej enkláve Náhorný Karabach. Jerevan následne v reakcii zmrazil svoje členstvo v Ruskom vedenej vojenskej aliancii Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB). V marci 2025 arménsky parlament schválil návrh zákona, ktorým sa krajina uchádza o členstvo v EÚ.
Arménska spravodajská služba v tohtoročnej správe uviedla, že prebiehajú rozsiahle „škodlivé informačné operácie zo strany vonkajších aktérov“ vrátane šírenia falošných informácií a konšpiračných teórií zameraných na „ovplyvnenie“ volieb. Analytici podľa AFP naznačujú, že strojcom dezinformačných operácií je Rusko a obviňujú Moskvu, že sa snaží zabrániť Arménsku v posilňovaní vzťahov so Západom.
„Ministri sa dnes dohodli na zriadení novej civilnej misie EÚ v Arménsku. Posilní odolnosť krajiny voči rozsiahlym dezinformačným kampaniam a kybernetickým útokom,“ uviedla šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová po stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov v Luxemburgu. „Keď Arméni v júni pôjdu k volebným urnám, mali by si o svojej budúcnosti rozhodovať sami,“ skonštatovala.
Parlamentné voľby sú v Arménsku naplánované na 7. júna. V prieskumoch aktuálne vedie vládna strana Občianska zmluva premiéra Nikolu Pašinjana. Jeho hlavným vyzývateľom je rusko-arménsky miliardár Samvel Karapetjan, ktorý vedie stranu Silné Arménsko. V roku 2025 bol spolu s ďalšími 13 osobami zatknutý pre podozrenie z pokusu o destabilizáciu vlády.
Pašinjan sa podľa televízie France 24 pokúša o znovuzvolenie vedením proeurópsky orientovanej kampane. V máji Arménsko usporiada prvý summit s najvyššími predstaviteľmi EÚ, ako aj zasadnutie lídrov Európskeho politického spoločenstva (EPC).
Hoci je Arménsko oficiálne spojencom Ruska a na svojom území hostí aj ruskú základňu, Pašinjanova vláda od roku 2023 obmedzuje vzťahy s Moskvou. Ruskej vláde vyčíta, že jej mierové jednotky nezasiahli pri azerbajdžanskej ofenzíve v arménskej enkláve Náhorný Karabach. Jerevan následne v reakcii zmrazil svoje členstvo v Ruskom vedenej vojenskej aliancii Organizácia Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB). V marci 2025 arménsky parlament schválil návrh zákona, ktorým sa krajina uchádza o členstvo v EÚ.