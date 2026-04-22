EÚ zriadila pracovnú skupinu ohľadom pristúpenia Čiernej hory
Autor TASR
Brusel/Podgorica 22. apríla (TASR) - Európska únia v stredu rozhodla o vytvorení pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude pripraviť návrh zmluvy o pristúpení Čierny hory do Európskej únie. Upozornili na to zdroje agentúry AFP, podľa ktorej ide o dôležitý krok približujúci túto západobalkánsku krajinu k členstvu, informuje TASR.
O zriadení „ad hoc pracovnej skupiny“ rozhodol v stredu výbor stálych predstaviteľov pri EÚ (Coreper). Podľa nemenovaného zdroja ide síce o technický, avšak kľúčový krok pred vstupom Čiernej hory do EÚ.
„Sme presvedčení, že toto rozhodnutie vyšle jasný signál o tom, že vstup do EÚ je pre partnerov zahrnutých v procese rozširovania na dosah,“ povedal hovorca cyperského predsedníctva v Rade EÚ.
„Z Bruselu prichádzajú skvelé správy,“ podotkla na margo zriadenia pracovnej skupiny čiernohorská ministerka pre európske záležitosti Maida Gorčevičová. „Je to ďalšie potvrdenie toho toho, že sme na správnej ceste k tomu, aby sa Čierna Hora do roku 2028 stala 28. členom Európskej únie,“ dodala.
Čierna hora a Albánsko majú aktuálne z kandidátskych krajín najbližšie k plnohodnotnému členstvu v EÚ. V marci Podgorica uzavrela doteraz 14 z 33 prístupových kapitol a ďalších 19 sa jej už podarilo otvoriť. Prístupový proces by vláda chcela dokončiť do konca tohto roka a vstúpiť do EÚ v roku 2028.
