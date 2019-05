EÚ zriaďuje hasičskú leteckú flotilu na obdobie lesných požiarov

Počas úvodného prechodného obdobia bude flotilu rescEU tvoriť sedem hasičských lietadiel a šesť vrtuľníkov.

Brusel 21. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že uvádza do obehu prvú flotilu hasičských lietadiel v rámci systému rescEU na riešenie prírodných katastrof.



Komisia spresnila, že flotila vznikla v rámci príprav na hroziace lesné požiare počas nadchádzajúceho leta. Počas úvodného prechodného obdobia bude flotilu rescEU tvoriť sedem hasičských lietadiel a šesť vrtuľníkov, pokračujú však rokovania so zúčastnenými krajinami na doplnení ďalšieho vybavenia už v nadchádzajúcich týždňoch.



Predseda EK Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti zdôraznil, že systém rescEU je konkrétnou európskou reakciou na hrozbu lesných požiarov s cieľom pomôcť občanom, ktorí môžu byť vystavení prírodným katastrofám. "My všetci, ako Európania, sme boli šokovaní, keď v posledných rokoch v dôsledku lesných požiarov od Portugalska až po Grécko prišlo o život mnoho ľudí. Európska solidarita musí byť zameraná na ochranu občanov a vzájomnú pomoc v ťažkých časoch. Systém rescEU ponúka praktické riešenia a presadzuje európsku solidaritu v praxi," konštatoval Juncker.



Podľa slov eurokomisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidisa lesné požiare nepočkajú a aj preto EÚ a jej členské štáty spojili svoje sily a vytvorili systém rescEU.



Lietadlá a vrtuľníky poskytlo dočasnej flotile rescEU na rok 2019 päť členských štátov EÚ, ktoré boli v posledných rokoch často postihnuté lesnými požiarmi. K počiatočnému vybaveniu, ktorým flotila disponuje, patria: dve lietadlá z Chorvátska, jedno lietadlo z Francúzska, dve lietadlá z Talianska, dve lietadlá zo Španielska a šesť vrtuľníkov zo Švédska.



Komisia okrem vytvorenia leteckej flotily rescEU posilňuje aj svoje kapacity v oblasti monitorovania a koordinácie s cieľom pripraviť sa na obdobie lesných požiarov. Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré funguje 24 hodín denne sedem dní v týždni, sa počas leta posilní o podporný tím pre lesné požiare, ktorý bude zostavený z odborníkov z členských štátov.



Riziká výskytu lesných požiarov bude monitorovať satelitný systém EÚ Copernicus.



V posledných rokoch Európa zažila ničivé prírodné katastrofy, ako aj katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou. Lesné požiare, záplavy, búrky a zemetrasenia viedli k stratám na životoch – v roku 2018 ich bolo viac ako sto. Systém rescEU v záujme lepšej ochrany občanov v núdzi posilňuje kolektívnu schopnosť Únie predchádzať katastrofám, ktoré ovplyvňujú naše spoločnosti, pripraviť sa a reagovať na ne.



