EÚ zváži ďalšie opatrenia proti gruzínskej vláde

Brusel 10. decembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie budú v pondelok rokovať o potrestaní gruzínskych úradov na čele s predstaviteľmi vládnej strany Gruzínsky sen. Podľa Bruselu dochádza k mučeniu a zlému zaobchádzaniu s demonštrantmi, informuje TASR.



"Gruzínsky národ... bráni svoje demokratické a európske ambície a vzdoruje proti brutálnemu a nezákonnému násiliu zo strany polície, zatiaľ čo uplatňuje svoje právo na slobodu prejavu," uvádza sa vo vyhlásení. Podľa informácií EÚ dochádza k svojvoľnému zadržiavaniu protestujúcich a opozičných lídrov.



Zadržaných bolo už viac ako 400 ľudí a proti viacerým bolo použité násilie. EÚ odsúdila represívne opatrenia proti demonštrantom, zástupcom médií a opozičným lídrom a vyzvala na okamžité prepustenie všetkých zadržaných.



"Základné práva, ako je právo na slobodu pokojného zhromažďovania a prejavu, sa musia rešpektovať a chrániť v súlade s gruzínskou ústavou a medzinárodnými záväzkami. Všetky obvinenia z mučenia a zlého zaobchádzania musia byť dôveryhodne vyšetrené," dodáva sa vo vyhlásení.



EÚ pripomenula, že práve postup vládnej strany Gruzínsky sen viedol k faktickému zastaveniu prístupového procesu do 27-členného bloku.



Protesty v Gruzínsku sa začali po parlamentných voľbách z 26. októbra, v ktorých podľa oficiálnych výsledkov zvíťazila vládnuca strana Gruzínsky sen s takmer 54 percentami hlasov.



Prozápadná opozícia ani prezidentka Salome Zurabišviliová výsledky neuznali a vládnucu stranu obvinili z rozsiahlych volebných podvodov. Západ taktiež tvrdí, že voľby sprevádzali nezrovnalosti.



Demonštrácie sa ešte zintenzívnili po tom, ako premiér Irakli Kobachidze 28. novembra oznámil prerušenie rokovaní o vstupe do Európskej únie do roku 2028. Odvtedy sa v Tbilisi protestuje denne. Proti demonštrantom tvrdo zasahuje polícia a nasadzuje vodné delá aj slzotvorný plyn.



Vyvolalo to pobúrenie doma aj v zahraničí, odsúdila ich napríklad Británia, USA, Francúzsko či Nemecko. Spojené kráľovstvo v pondelok oznámilo, že pozastavuje všetku pomoc gruzínskej vláde.