EÚ zvažuje bojkot stretnutia ministrov zahraničných vecí v Budapešti

Brusel 15. júla (TASR) - Európska únia zvažuje bojkotovať neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín, ktoré by sa malo konať koncom augusta v Budapešti pod taktovkou maďarského predsedníctva v Rade EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Každá krajina, ktoré preberie polročné rotujúce predsedníctvo, zvoláva neformálne pracovné stretnutie šéfov diplomacií (tzv. Gymnich). Budapešť toto stretnutie naplánovala v dňoch 28. až 29. augusta.



Ako však v pondelok upozornil týždenník Politico, vôbec k nemu nemusí dôjsť; v rovnakom termíne totiž môže šéf diplomacie EÚ Josep Borrell zvolať riadne stretnutie ministrov zahraničných vecí do Bruselu, čo je významovo nadradené neformálnym rokovaniam.



Podľa Politica by rokovania diplomatov EÚ v Budapešti boli pre maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa "skvelou príležitosťou" pokúsiť sa stanoviť program v tejto oblasti.



Mnohé členské krajiny EÚ sú však rozčúlené neustálym podkopávaním zahraničnej politiky zo strany Maďarska a dôvodom na bojkot augustového stretnutia ministrov má byť najmä osobné rozhodnutie Orbána hneď na začiatok predsedníctva uskutočniť návštevy Kyjeva, Moskvy a Pekingu, ako aj stretnutie s americkým prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom, ktoré Orbán vopred nekoordinoval so svojimi kolegami z EÚ. Táto iniciatíva podľa viacerých členských krajín podkopala jednotu Únie v oblasti zahraničnej politiky.



Aj preto môže EÚ prijať bezprecedentný krok a bojkotovať jedno zo stretnutí naplánovaných maďarským predsedníctvom. Zámer bojkotovať neformálne rokovania diplomatov koncom minulého týždňa ako prvé ohlásili Fínsko a Švédsko, krátko na to sa k nim pridali aj Estónsko, Litva. Lotyšsko a Poľsko. Uvedené krajiny naznačili, že ak do Budapešti niekoho pošlú, tak iba diplomatov na nižšej úrovni.



Medzitým sa zrodil plán, že Borrell v rovnakom čase zvolá ministrov do Bruselu na formálne zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci. Pre Politico to potvrdili traja nemenovaní diplomati z prostredia EÚ. V praxi to znamená, že ak sa v ten istý deň uskutoční formálne zasadnutie v Bruseli pod vedením Borrella, tak ministri nebudú môcť ísť do Budapešti na neformálne rokovania.



Podľa Politica o tomto pláne už diskutovali viaceré krajiny EÚ vrátane Francúzska a Nemecka, a v stredu by o ňom mali rokovať aj veľvyslanci členských krajín pri EÚ (Coreper).











