EÚ zvažuje ďalší balík protiruských sankcií zameraný na tretie krajiny

Brusel 8. mája (TASR) - Členské krajiny Európskej únie budú v priebehu tohto týždňa diskutovať o 11. balíku sankcií v súvislosti s ruskou vojnou voči Ukrajine. Mali by postihnúť niektoré krajiny a spoločnosti z tretích krajín, ktoré pomáhajú obchádzať sankcie EÚ. Podľa agentúry Reuters a týždenníka Politico informuje v pondelok spravodajca TASR.



Podľa Politico Európska komisia (EK) v piatok (5.5.) prišla s odvážnym návrhom zamerať sa na krajiny, ktoré pomáhajú Rusku vyhnúť sa sankciám. Cieľom je "zaplátať diery" súčasného sankčného režimu.



Podľa údajov britského denníka Financial Times je na zozname subjektov, ktoré by mohli byť sankcionované, aj sedem spoločností z Číny a Hongkongu, ktoré spolupracujú s ruským vojensko-priemyselným komplexom, uviedol Reuters. Politico hovorí aj o iránskych spoločnostiach.



Európska komisia informácie zatiaľ nekomentovala.



Podľa Reuters čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok prostredníctvom svojho hovorcu varovalo, že Čína bude tvrdo brániť svoje záujmy, ak nové európske sankcie vstúpia do platnosti.



Ak ich členské štáty EÚ nezablokujú, mohli by zasiahnuť aj krajiny ako Kazachstan, Irán a Turecko.



Eurokomisia v marci vymenovala osobitného predstaviteľa EÚ pre presadzovanie sankcií Davida O’Sullivana. Upozornil, že "tí, ktorí sú ochotní zarábať... sú dômyselní v taktike a metódach ako obísť sankcie."



Viacerí diplomati pre Politico naznačili zdĺhavé diskusie medzi krajinami EÚ o tejto téme. Niektoré nechcú ísť do sporov s Čínou alebo rozhnevať si Turecko. V hre je tiež nelegálna migrácia a preto sa dohoda o 11 balíku protiruských sankcií v najbližších dvoch týždňoch neočakáva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)