EÚ zvažuje ďalšie sankcie a znižovanie závislosti od ruskej energie

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dáva vyhlásenie pred rokovaním s talianskym premiérom Mariom Draghim v Bruseli v pondelok 7. marca 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 7. marca (TASR) - Európska únia pracuje na ďalších sankciách proti Rusku pre vojnu na Ukrajine a skúma opatrenia na znižovanie závislosti Európy od ruského zemného plynu. Podľa bruselského spravodajcu TASR to v pondelok uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas spoločnej tlačovej konferencie s talianskym premiérom Mariom Draghim.Von der Leyenová pred novinármi spresnila, že rozhovory s Draghim sú zamerané najmä na situáciu na Ukrajine,vedenú ruským prezidentom Vladimirom Putinom a s tým spojené prijímanie sankcií.vyhlásila šéfka eurokomisie.Dodala zároveň, že s Draghim rieši aj ďalšiu veľkú tému, a to je energetika a potreba zbaviť Európu závislosti od ruského zemného plynu, ropy a uhlia.Von der Leyenová upozornila, že EK v utorok predloží nové návrhy, pričom spresnila, že sa budú opierať o tri hlavné piliere: diverzifikácia dodávok plynu a skvapalneného plynu mimo Ruska, od spoľahlivých dodávateľov, pričom táto infraštruktúra je časom kompatibilná aj s prepravou vodíka; posilnenie energetického sektora EÚ masívnymi investíciami do obnoviteľných zdrojov (solárna, veterná a vodíková energia) a do tretice zlepšená energetická účinnosť, čo sa týka procesov od renovácií budov až po inteligentné priemyselné procesy s pomocou umelej inteligencie.Von der Leyenová a Draghi sa okrem toho venovali aj otázkam ochrany spotrebiteľov, pretože stúpajúce ceny energií zaťažujú domácnosti aj podniky. Eurokomisia a Taliansko majú podľa šéfky eurokomisie rovnaký pohľad na to, ako zabezpečiť, aby európsky trh s elektrinou zostal efektívny aj napriek vysokým cenám plynu, ktoré umocnila ruská invázia na Ukrajine. Podľa jej slov tieto snahy majú dva rozmery: v prvom rade treba chrániť najzraniteľnejších spotrebiteľov a podniky a potom sa štrukturálnejšie pozrieť na trhy s elektrickou energiou vzhľadom na to, že energetický mix členských krajín EÚ sa mení.