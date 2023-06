EÚ zvažuje dať Tunisku miliardu eur na riešenie migrácie a ekonomiky

Tunis 11. júna (TASR) - Európska únia zvažuje, že Tunisku poskytne viac ako miliardu eur, aby mu pomohla riešiť ekonomické problémy či nelegálnu migráciu. Oznámila to v nedeľu v Tunisku predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a DPA.



Von der Leyenová bez bližších podrobností uviedla, že 900 miliónov eur určených na dlhodobú pomoc spoločne s okamžitou rozpočtovou pomocou vo výške 150 miliónov eur by mohli byť pre Tunisko uvoľnené hneď, ako sa v tejto veci podarí dosiahnuť "potrebnú dohodu".



EÚ okrem toho poskytne podľa jej slov tento rok Tunisku aj 100 miliónov eur určených na obmedzenie nelegálnej migrácie, konkrétne pomoc s riadením hraníc, ako aj na pátracie a záchranné akcie, zásahy proti prevádzačom či zaistenie návratov migrantov založených "na dodržiavaní ľudských práv".



EÚ podmieňuje svoju 900-miliónovú finančnú podporu Tunisku tým, že táto krajina dosiahne s Medzinárodným menovým fondom (MMF) konečnú dohodu o uvoľnení pôžičky vo výške 1,9 miliardy dolárov výmenou za rozsiahle reformy, ako napríklad reštrukturalizáciu štátnych podnikov, ktoré však tamojší prezident Kaís Saíd odmieta.



Von der Leyenovú na návšteve Tuniska sprevádzali talianska premiérka Giorgia Meloniová a holandský premiér Mark Rutte. Migranti z Tuniska prichádzajú cez Stredozemné more najčastejšie práve do Talianska. Trojica politikov sa v nedeľu stretla aj tuniským prezidentom Kaís Saíd, hovorili o nelegálnej migrácii vrátane narastajúceho počtu migrantov prichádzajúcich do Talianska.



Meloniová naliehala na MMF, aby zmiernil podmienky pôžičky Tunisku, a aby k ich dohode došlo ešte pred summitom EÚ, ktorý sa bude konať v Bruseli koncom júna.



Tunisko prechádza veľkou hospodárskou krízou s prudko rastúcou infláciou a nezamestnanosťou. Kritici vinia Saída a politické elity, že priviedli ekonomiku krajiny na pokraj bankrotu. Saíd si moc v krajine upevňuje od roku 2021, keď rozpustil parlament a odvolal vládu a neskôr vyhlásil aj nové voľby. Okrem toho vypísal aj referendum, ktorým si rozšíril právomoci.