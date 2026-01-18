Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EÚ zvažuje odvetné clá v hodnote 93 miliárd eur

Na archívnej snímke z 26. júla 2024 kontajnery v kontajnerovom termináli v meste Hamburg. Nemecko i ďalšie dotknuté európske krajiny odmietli hrozby zavedenia mimoriadnych ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom sporu o Grónsko. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Londýn 18. januára (TASR) — Európska únia by mohla na hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť v spore o Grónsko dovozné clá reagovať odvetnými clami vo výške 93 miliárd eur. Ďalšou možnosťou je obmedzenie prístupu amerických spoločností na európsky trh. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na denník Financial Times, pre ktorý to v nedeľu uviedli dva zdroje.

Odvetné opatrenia sa pripravujú s cieľom poskytnúť európskym politikom možnosť vyvinúť tlak na Trumpa počas zasadania Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose, ktoré sa začne v pondelok, napísal Financial Times. Trump by sa mal na zasadaní WEF zúčastniť v stredu.

Balík odvetných ciel EÚ bol pozastavený vlani v auguste na pol roka, keď USA a Európska únia v záujme zabránenia obchodnej vojne uzavreli rámcovú obchodnú dohodu, ktorá zaviedla 15-percentný colný strop na väčšinu dovozu z EÚ. Toto šesťmesačné pozastavenie však vyprší 6. februára, pokiaľ ho Európska komisia nepredĺži.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu avizoval, že ak sa zvýšenie amerických ciel voči niekoľkým európskym krajinám potvrdí, požiada o aktiváciu takzvaného nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI), ktorý Európska únia doteraz nikdy nepoužila.

V pondelok sa v Berlíne stretnú ministri financií Nemecka a Francúzska, ktorí následne odcestujú do Bruselu na stretnutie so svojimi európskymi náprotivkami.

Trump v sobotu pohrozil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent. V tejto súvislosti sa v nedeľu zišli na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli veľvyslanci 27 členských krajín EÚ, ktorí rokovali aj o aktivácii nástroja ACI.
