EÚ zvažuje rozšírenie operácie pre napätie v Hormuzskom prielive
Operácia Aspides vznikla ako misia EÚ zameraná na ochranu medzinárodnej lodnej dopravy v Červenom mori pred útokmi jemenských povstalcov húsíov.
Autor TASR
Brusel 15. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie budú v pondelok na zasadnutí v Bruseli rokovať o možnom rozšírení pôsobnosti existujúcej námornej operácie Aspides do Hormuzského prielivu. Cieľom je chrániť lodnú dopravu, informoval v nedeľu denník Financial Times, píše TASR.
Operácia Aspides vznikla ako misia EÚ zameraná na ochranu medzinárodnej lodnej dopravy v Červenom mori pred útokmi jemenských povstalcov húsíov. EÚ ju spustila 19. februára 2024 v reakcii na útoky na obchodné lode, ktoré sa začali po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.
O ochote rozšíriť pôsobnosť námorných misií EÚ hovorili v pondelok aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa. Americký prezident Donald Trump pritom v sobotu vyzval Britániu, Čínu, Japonsko, Južnú Kóreu a „ďalších“, aby vyslali vojnové lode do Hormuzského prielivu s cieľom zabezpečiť priechod touto strategickou námornou trasou.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu počas telefonátu s francúzskym náprotivkom Jeanom-Noëlom Barrotom vyzval krajiny, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov vedúcich k eskalácii a rozšíreniu vojny na Blízkom východe.
Ceny energií na svetových trhoch výrazne vzrástli po tom, čo Irán začal útočiť na lode prechádzajúce cez Hormuzský prieliv. Touto približne 39 kilometrov širokou vodnou cestou zvyčajne prechádza asi 20 percent svetových dodávok ropy.
Ministri budú na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli rokovať aj o situácii na Blízkom východe vzhľadom na najnovší vývoj po vypuknutí vojny medzi USA, Izraelom a Iránom a o jej dôsledkoch pre celý región. Ďalším dôležitým bodom schôdzky bude vojna na Ukrajine. Slovensko bude zastupovať šéf diplomacie Juraj Blanár.
