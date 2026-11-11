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EÚ zvažuje výrazné prehĺbenie vzťahov so Sýriou

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Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Brusel sa snaží priblížiť Damask k Európe a obmedziť pretrvávajúci vplyv Ruska v krajine po zvrhnutí režimu Bašára Asada z decembra 2024, píše TASR.

Autor TASR
Brusel 11. novembra (TASR) - Európska únia zvažuje výrazné prehĺbenie vzťahov so Sýriou vrátane spolupráce v oblasti bezpečnosti a investícií či obnovenia rokovaní o obchodnej dohode. Vyplýva to z dokumentu diplomatickej služby EÚ, o ktorom v stredu informovala agentúra Reuters. Brusel sa snaží priblížiť Damask k Európe a obmedziť pretrvávajúci vplyv Ruska v krajine po zvrhnutí režimu Bašára Asada z decembra 2024, píše TASR.

Návrhy pripravila Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) pred zasadnutím ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ 16. novembra. Načrtáva jedny z najambicióznejších krokov Bruselu v úsilí o normalizáciu vzťahov so Sýriou.

Podľa ESVČ v krajine naďalej pretrvávajú vážne výzvy v oblasti hospodárskej obnovy, národného zmierenia či návratu vnútorne vysídlených osôb a utečencov.

EÚ plánuje podporiť reformu bezpečnostného sektora vrátane trojstrannej spolupráce s Jordánskom pri výcviku nových sýrskych policajtov. Zároveň chce posilniť svoje pôsobenie v krajine s cieľom obmedziť „škodlivý vplyv Ruska a ďalších zahraničných aktérov“, uvádza sa v dokumente, do ktorého Reuters nahliadol.

Vplyv Moskvy sa po páde Asadovho režimu podľa textu zmenšil, jej pokračujúca vojenská prítomnosť a ekonomický dosah však zostávajú pre EÚ dôvodom na obavy.

Jedným z najvýraznejších návrhov je oživenie asociačnej dohody. Jej znenie Brusel a Damask predbežne odsúhlasili v roku 2008, ale neuzavreli. Dohoda by vytvorila rámec pre voľný obchod, politický dialóg a širšiu spoluprácu. Diplomati EÚ by mali od členských štátov žiadať nový mandát na rokovania o jej úprave. Existujúci text by podľa dokumentu mohol poslúžiť ako základ na rýchlejšie prehĺbenie vzťahov.

Navrhované kroky nadväzujú na obnovenie platnosti dohody o spolupráci medzi EÚ a Sýriou z roku 1978 a na prvý politický dialóg na vysokej úrovni medzi Bruselom a Damaskom, ktorý sa uskutočnil v máji. Únia sa na roky 2026 a 2027 zaviazala poskytnúť Sýrii pomoc vo výške 620 miliónov eur na humanitárnu podporu a sociálno-ekonomickú obnovu.
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