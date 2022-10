EÚ zverejnila správu o integračnom pokroku západného Balkánu a Turecka

Brusel 12. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo svojom stredajšom balíku hodnotiacich správ o rozšírení posúdila pokrok, ktorý šesť krajín západného Balkánu a Turecko dosiahli na svojej ceste k Európskej únii. Zároveň prijala sériu odporúčaní týkajúcich sa posilnenia reforiem v týchto krajinách. Informuje o tom spravodajca TASR.



V prípade Čiernej Hory zostáva prioritou ďalšieho pokroku v rokovaniach splnenie dočasných kritérií právneho štátu. Podgorica musí zintenzívniť úsilie pri riešení otázok spojených so slobodou prejavu a médií, bojom proti korupcii a organizovanému zločinu a dôveryhodnosťou súdnictva. Vyžaduje si to vytvorenie stabilnej vlády a široký politický konsenzus na kľúčových reformách v parlamente.



Srbsko by malo vytvoriť vládu, ktorá by sa zaviazala k reformám a strategickému smerovaniu do EÚ. Je potrebná ďalšia práca a politické odhodlanie na prehĺbenie reforiem a riešenie nedostatkov najmä v oblastiach súdnictva, boja proti korupcii a organizovanému zločinu, slobody médií, slobody zhromažďovania a stíhania vinníkov za vojnové zločiny. Srbsko tiež potrebuje zosúladiť svoju zahraničnú a bezpečnostnú politiku s EÚ a ráznejšie bojovať proti dezinformáciám.



Albánsko a Severné Macedónsko otvorili novú etapu vo vzťahoch s EÚ po prvých prístupových rokovaniach v júli tohto roka. Obe krajiny musia podľa EK zintenzívniť úsilie v kľúčových oblastiach právneho štátu, boja proti korupcii a boja proti organizovanému zločinu. Albánsko musí riešiť aj otázku vlastníckych práv, problémy menšín a slobodu prejavu.



Komisia navrhla udeliť štatút kandidátskej krajiny Bosne a Hercegovine s tým, že krajina sa musí vrátiť k vykonávaniu 14 kľúčových priorít s osobitnou pozornosťou zameranou na podstatu reforiem. Splnenie priorít požadovaných EK umožní odporučiť otvorenie prístupových rokovaní.



Kosovo musí zintenzívniť úsilie o posilnenie demokracie, verejnej správy, právneho štátu a boj proti korupcii. Priština podľa EK splnila všetky kritériá pre liberalizáciu vízového režimu, a preto exekutíva EÚ žiada, aby členské štáty k tejto otázke pristupovali ako k naliehavej záležitosti.



Pokiaľ ide o normalizáciu vzťahov Srbska a Kosova, eurokomisia očakáva, že sa obe strany budú v nasledujúcom období konštruktívnejšie zapájať do rokovaní o právne záväznej normalizačnej dohode a prejavia snahu dosiahnuť konkrétny pokrok.



Komisia skonštatovala, že v prípade Turecka stále platia základné fakty vedúce k záveru, že prístupové rokovania sa prakticky zastavili. Ankara musí zvrátiť negatívny trend v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv a vyriešiť oslabenie účinných bŕzd a protiváh v politickom systéme. EÚ opakovane potvrdzuje svoj strategický záujem o stabilné a bezpečné východné Stredomorie a o rozvoj spolupráce s Tureckom, avšak situácia vo východnom Stredomorí sa opäť vyostrila. Komisia upozornila Turecko, že musí rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť všetkých členských štátov EÚ.



Politiku Turecka neprispôsobovať sa sankciám EÚ voči Rusku označila eurokomisia za znepokojujúcu. Zároveň spresnila, že Turecko zostáva pre Úniu kľúčovým partnerom v základných oblastiach spoločného záujmu, akými sú migrácia, boj proti terorizmu, hospodárstvo, obchod, energetika, potravinová bezpečnosť a doprava.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)