EÚ zverejnila výzvy na predkladanie návrhov pre program Erasmus+

Brusel 24. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v stredu výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2022.



So zvýšeným rozpočtom na budúci rok, ktorý dosahuje takmer 3,9 miliardy eur, bude Erasmus+ naďalej poskytovať príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovskú prípravu, výmeny zamestnancov a projekty cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu.



Komisia pripomenula, že EÚ si v roku 2022 pripomenieme 35. výročie programu Erasmus a bude to zároveň aj rok venovaný mládeži.



Program bude aj naďalej podporovať mladých ľudí a stimulovať ich účasť na demokratickom živote, čím bude významne prispievať k cieľom Európskeho roku mládeže 2022. Kľúčové aktivity v rámci mobility a spolupráce sa v roku 2022 takisto posilnia.



V stredu vyhlásené výzvy obsahujú viacero noviniek. Nové projekty podporia kvalitné a inkluzívne digitálne vzdelávanie a prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy ekologickej transformácii. Tieto projekty budú využívať väčší rozpočet a budú trvať minimálne tri roky. Ich cieľom je zapojiť verejné aj súkromné organizácie a dosiahnuť inovačné výsledky, ktoré môžu ovplyvniť vzdelávanie v európskom meradle.



Podporí sa viac výmen s tretími krajinami, keď vďaka finančným prostriedkom z vonkajších nástrojov Európskej únie budú mať tretie krajiny možnosť zúčastňovať sa na cielených projektoch a výmenách, najmä v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ako aj športu.



Inkluzívnejšia má byť aj iniciatíva DiscoverEU, ktorá ponúka 18-ročným Európanom možnosť cestovať po Európe na základe bezplatných cestovných poukazov. Od roku 2022 sa budú konať osobitné kolá určené organizáciám s cieľom pomôcť väčšiemu počtu mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami zúčastniť sa na tejto iniciatíve.



Novinkou je aj program priblížiť Európsku úniu školám. Komisia uviedla, že učenie sa o cieľoch a fungovaní Európskej únie predstavuje dôležitú súčasť propagácie aktívneho občianstva a spoločných hodnôt slobody, znášanlivosti a nediskriminácie.



Tzv. "Akcie Jeana Monneta", ktoré rôznymi aktivitami – vrátane študijných pobytov – podporujú vzdelávanie o EÚ, sa rozšíria do škôl pre žiakov všetkých vekových kategórií, a to vo všeobecnom aj odbornom vzdelávaní.



Zabezpečí sa tiež jednoduchšie financovanie projektov spolupráce. Erasmus+ zavádza pre prijímateľov projektov v rámci kooperačných partnerstiev možnosť požiadať o jednorazovú platbu na realizáciu ich projektov. Tým sa výrazne znižuje administratívna záťaž pri podávaní žiadostí a riadení projektu a pri úlohách spojených s podávaním správ.



Každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu môže požiadať o financovanie s pomocou národných agentúr programu Erasmus+ sídliacich vo všetkých členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k tomuto programu.



Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii na Erasmus+ od roku 2021 do roku 2027, predstavuje 26,2 miliardy eur, doplnených o približne 2,2 miliardy eur z vonkajších nástrojov EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)