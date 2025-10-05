< sekcia Zahraničie
EÚ zvýši financovanie obrany proti dronom, Nemci chcú výskumné centrum
Autor TASR
Mníchov 5. októbra (TASR) - Európsky komisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner v sobotu na ministerskom summite o migrácii konanom v Mníchove oznámil, že EÚ vyčlení ďalšie financie na obranu proti dronom. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Agentúra EÚ na ochranu hraníc - Frontex - už má na tento účel k dispozícii 150 miliónov eur a z fondu na ochranu hraníc „sprístupníme ďalších 250 miliónov eur, konkrétne na drony,“ povedal Brunner s tým, že by to malo zahŕňať aj ochranu letísk.
Brunner v súvislosti s výskytom cudzích dronov, ktoré sa v poslednom čase objavili vo vzdušnom priestore viacerých štátov EÚ, hovoril o hybridnej vojne. „Útoky sa už nedejú len na východnej vonkajšej hranici EÚ, ale aj v srdci Európy,“ dodal.
Hostiteľ summitu, nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt, informoval, že Nemecko chce vytvoriť spoločné centrum obrany proti dronom a zriadiť jednotku pre vývoj a výskum zameranú na drony. Spolupracovať chce pritom s Izraelom a Ukrajinou, ako aj s ďalšími krajinami v Európe a Európskou komisiou.
Dobrindt súčasne zdôraznil, že nie každý dron je hrozbou. „Mnohé z nich, aj keď ich iniciujú a kontrolujú zahraničné mocnosti, sú súčasťou cielenej provokácie a nie vždy automaticky predstavujú hrozbu.“
Po ministerskom summite o migrácii Dobrindt okrem toho priznal existenciu právnych prekážok pri prijímaní migrantov, ktorých nemožno vrátiť do krajiny pôvodu.
„Sme na začiatku procesu,“ uviedol Dobrindt po summite a pripomenul, že sa už uskutočnili prvé „experimentálne opatrenia“, ktoré odhalili právne prekážky. Dodal tiež, že „rôzne európske štáty majú v súčasnosti na túto otázku odlišné názory.“
Vysvetlil, že cieľom je vytvoriť „návratové centrá“ v tretích krajinách, teda „mimo Európy, ktoré nie sú krajinami pôvodu migrantov a kam by boli tieto osoby presunuté.“
Táto iniciatíva si vyžaduje spoluprácu dotknutých štátov a Európskej komisie, pričom presná forma tejto spolupráce zatiaľ nie je určená, informoval spravodajský web CSNews.
