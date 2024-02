EÚ zvýšila humanitárnu pomoc vysídleným karabašským Arménom

Brusel 13. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok vyčlenila ďalších 5,5 milióna eur na humanitárnu pomoc na podporu Arménov vysídlených z oblasti Náhorného Karabachu. Komisia to oznámila pri príležitosti zasadnutia Rady partnerstva medzi EÚ a Arménskom v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že mnohí z ľudí, ktorí utiekli do Arménska počas minuloročného masového exodu kvôli azerbajdžanskému útoku na Náhorný Karabach, si so sebou nevzali takmer žiadne veci a sú stále odkázaní na núdzovú pomoc.



Z uvedenej sumy je 1,5 milióna eur vyčlenených na pripravenosť na katastrofy s cieľom zvýšiť odolnosť zraniteľných komunít voči potenciálnym krízam. Zostávajúce štyri milióny eur sú určené najmä na poskytovanie pravidelných hotovostných prevodov a poukážok vysídleným karabašským Arménom, ktoré im pomôžu pokryť ich základné potreby.



Cieľom EÚ je prostredníctvom svojich humanitárnych partnerov podporovať ľudí v núdzi zaistením jedla, zdravotnej starostlivosti v núdzových prístreškoch, služieb v oblasti duševného zdravia a základnej ochrany.



Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v správe pre médiá upozornil, že toto je prvá zima pre tisíce karabašských Arménov, ktorí minulú jeseň utiekli do Arménska.



"Je našou humanitárnou povinnosťou poskytovať ochranu a pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. S novým financovaním vo výške 5,5 milióna eur sa zameriame na posilnenie existujúcej humanitárnej reakcie EÚ pre vysídlených ľudí v Arménsku tým, že im poskytneme prístup k základným službám," vysvetlil Lenarčič.



Komisár spresnil, že nová finančná pomoc sa priráta k doterajšej sume 12,2 milióna eur, ktorú už Európska komisia venovala v prospech vysídlených karabašských Arménov po septembri 2023.



Rada partnerstva EÚ - Arménsko zhodnotí doterajšie vykonávania komplexnej a rozšírenej dohody o partnerstve medzi oboma stranami EÚ a zanalyzuje možnosti ambicióznejšieho programu partnerstva. Diskusie sú zamerané aj na vzájomné politické vzťahy, reformy, demokraciu, právny štát a ľudské práva v Arménsku ako aj na hospodársku a obchodnú spoluprácu a migráciu.



Arménsko sa snaží otvoriť s EÚ dialóg o liberalizácii vízového režimu. EÚ na schôdzke zastupuje jej šéf diplomacie Josep Borrell a na čele arménskej delegácie je minister zahraničných vecí Ararat Mirzojan.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)