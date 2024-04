Von der Leyenová ocenila prínos veľkého rozšírenia EÚ z roku 2004

Brusel 28. apríla (TASR) - Rozšírenie v roku 2004 o desať nových krajín Európsku úniu posilnilo. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po stretnutí so skupinou európskych novinárov, informuje spravodajca TASR.



Von der Leyenová sa s novinármi z viacerých členských krajín stretla v piatok (25. 4.), dva dni po tom, ako sa v Štrasburgu v Európskom parlamente zúčastnila na slávnosti venovanej rozšíreniu spred 20 rokov. Podľa jej slov to bol "jeden z úžasných príbehov úspechu európskej myšlienky, ktorá zanecháva tiene minulosti za sebou".



Zdôraznila, že najväčší prínos tejto udalosti pocítili občania, lebo dnes až 450 miliónov ľudí môže cezhranične slobodne cestovať, pracovať a študovať.



Dodala, že za 20 uplynulých rokov až 2,7 milióna študentov z desiatich členských štátov využilo program Erasmus na štúdium v inej európskej krajine. Verí, že títo mladí ľudia sú tými najlepšími "vyslancami európskeho ducha a európskej myšlienky".



Upozornila, že v prieskumoch v 15 pôvodných členských štátoch (do roku 2004) a v desiatich nových členských štátoch ľudia široko uznávajú výhody, ktoré rozšírenie prinieslo, vrátane vzpruhy pre národné ekonomiky a vzniku jednotného trhu - tvrdí to 80 percent opýtaných v štátoch, ktoré pristúpili, a 70 percent ľudí v starších členských štátoch.



Spresnila, že pri porovnaní roka 2004 s dneškom vidieť, že obchod v rámci EÚ vzrástol o 40 percent, pričom v desiatich nových členských štátoch sa za 20 rokov vytvorilo šesť miliónov pracovných miest a miera nezamestnanosti sa znížila na polovicu.



Šéfka eurokomisie prínos pre členov Únie z roku 2004 vidí aj v rozšírení spoločnej infraštruktúry z východu na západ a zo severu na juh. Týka sa to diaľnic, železníc, ale aj potrubí, elektrickej siete a prenosu dát.



Ďalší dôležitý prvok, ktorý je podľa nej podceňovaný, je solidarita. Poukázala na rôzne prírodné katastrofy, či už záplavy, požiare alebo zemetrasenia, po ktorých vždy nasledovala vlna solidarity a pomoci zo strany ostatných členských štátov.



"Samozrejme, dvadsaťsedmička je oveľa silnejšia ako pätnástka v tom čase," spomenula ďalší prínos rozšírenia. Dodala, že narástol aj význam EÚ vo svete. Únia s 24 a neskôr s 27 krajinami (po vstupe Bulharska, Rumunska a Chorvátska) má oveľa viac obyvateľov a priniesla aj nový geopolitický rozmer.



Podľa jej slov predošlé skúsenosti krajín strednej a východnej Európy so Sovietskym zväzom veľa naučili EÚ o vzorcoch správania Kremľa a ruského prezidenta Vladimira Putina. V praxi to znamenalo zvýšenú ostražitosť.



"Keď máte 27 členských štátov a 450 miliónov ľudí, ktorí spolupracujú, nie všetko je dokonalé. Ani nemôže byť. To by nás však nemalo odvádzať od toho, aby sme videli obrovské výhody členstva a to, čo všetko Európska únia dokáže," odkázala šéfka EK.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)