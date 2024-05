EÚ20: Von der Leyenová v Bruseli pri vlajke EÚ oslávila 20. výročie ro

Brusel 1. mája (TASR) - Niekoľko stoviek občanov členských krajín Európskej únie si v stredu doobeda rozvinutím obrovskej vlajky EÚ v bruselskom parku Parc du Cinquantenaire pripomenulo "veľké rozšírenie" z roku 2004. Slávnostnú udalosť prišla podporiť aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá sa pristavila aj pri Slovákoch a slovenskej vlajke, informuje spravodajca TASR.



Šéfka eurokomisie následne na sociálnej sieti X pripomenula, že rozšírenie v roku 2004 bolo pre Úniu "rozhodujúcim momentom".



"Bol to moment, ktorý transformoval spoločnosť a ekonomiky nových členských štátov, ktoré spoločne posilnili Európsku úniu. Dnes hrdo vyvesujeme vlajky týchto krajín a rozvinuli sme vlajku Únie, aby sme oslávili 20 rokov spoločného členstva," uviedla Von der Leyenová potom, ako osobne prišla pozdraviť stovky Európanov združených v parku susediacom s inštitúciami EÚ.



Toto "historické rozšírenie" z roku 2004 podľa oficiálneho vyhlásenia predsedníčky prinieslo nové príležitosti a aj väčšiu prosperitu pre občanov vo všetkých členských krajinách EÚ.



V utorok večer bola budova Európskej komisie v Bruseli slávnostne nasvietená na modro so štylizovaným nápisom "20 Together" (20 rokov spolu), aby aj týmto spôsobom pripomenula "dve desaťročia jednoty a pokroku".



Predsedníčka EK sa v parku zastavovala pri hlúčikoch ľudí, väčšina ktorých mala pri sebe zástavy svojich krajín, ktoré vstúpili do Únie v roku 2004. Stovky ľudí dobrovoľne zúčastnili na tvorbe pamiatkovej fotografie vytvorenej za pomoci dronu s rozvinutou obrovskou zástavou EÚ a desiatkami národných vlajok.



Von der Leyenová sa pristavila aj pri skupine Slovákov so slovenskou vlajkou, väčšinou zamestnancov európskych inštitúcií alebo ľudí zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ktorí tiež prišli osláviť dvadsiate výročie vstupu svojej krajiny do veľkej európskej rodiny.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)